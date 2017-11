El posible impuesto que pondrían a los plazos fijos

Una de las mayores preocupaciones de los ahorristas, más precisamente de los pequeños ahorristas, que no cuentan con otra alternativa que realizar plazos fijos, pues para operaciones inmobiliarias no alcanza, tampoco la posibilidad de invertir en automóviles por su alto costo de mantenimiento y gastos, menos aún en letras, títulos o acciones.

Por ahora lo único oficial es que se aplicará un 5% de impuesto a los plazos fijo en pesos y 15% a los de moneda extranjera o indexados.

Si bien no está especificado, se dejó trascender que el impuesto se aplicará a quien obtenga de un plazo fijo una renta de 52.000 pesos al año de intereses. De tal manera, un plazo fijo de 260.000 pesos con una tasa del 20% ya quedaría alcanzado por el impuesto.

Se registra sin dudas una arbitraria contrariedad en las medidas del gobierno, siempre y cuando sea de esta manera. Es que por un lado se reclama el ahorro y en pesos, pero luego se le aplica un impuesto que hace que el dinero ni conserve su valor ante la inflación. Es decir, el ahorrista no es que ve reducida su renta, sino que ni siquiera sostiene el valor del dinero ante la inflación. Y eso no es todo, pues como lo explicó el ministro Nicolás Dujovne, cuando baje la inflación el impuesto a los plazos fijo pasará del 5 al 15%.

Todavía se debería definir si el impuesto se paga por toda la suma obtenida anualmente por intereses, o bien por el exceso sobre los 52.000 fijados como tope. Lo lógico sería esto último, pero como siempre el hilo se corta por lo más delgado, no sería extraño que se amplía a toda la suma reunida por pago de intereses, cayendo en una injusticia similar a las del pago del impuesto a las ganancias, ya que quien obtenga 51.999 pesos por intereses no paga, en cambio sí quien llegue a 52.001 pesos.

De todos modos, lo mejor es aguardar las precisiones.