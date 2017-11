CARTAS DE LECTORES

Sr. Director:Nos dirigimos a Ud. en el nombre del “Centro de Jubilados y Pensionados Lehmann” a los fines de la publicación de un reclamo a los directivos del Banco Santa Fe. Una nota similar fue enviada a los directivos del Banco Santa Fe.En la localidad de Lehmann, los empleados de la Empresa Motor Part S.A., de la empresa láctea Verónica S.A., fundición Rizzotto & Pieragostini, de la EPE, docentes, policías, jubilados y pensionados cobran con sus tarjetas de Débito del Banco Santa Fe, sólo se dispone un cajero de la Red Link, específicamente del banco Santa Fe, ubicado alejado del centro, en la Ruta Provincial 81 S para satisfacer las demandas de los usuarios.Muchas veces se ha colapsado, presentándose cotidianamente graves problemas como: falta de dinero… falta de papel para imprimir recibos de sueldos… saldos y últimos movimientos… inconvenientes en el aparato dejándolo inoperativo… etc. Esta situación complica el cobro de haberes en tiempo y forma de muchos activos, pero aún más de los jubilados, algunos de los cuales no están en condiciones de caminar las cuadras hasta llegar al lugar, concurren varias veces al cajero automático hasta conseguir el dinero, perjudicándolos en los pagos de los servicios con vencimiento, teniendo en cuenta que muchos de ellos no disponen de movilidad o algún familiar que se encargue de viajar a otras localidades para realizar el cobro.Por todo lo expuesto es que pedimos a las autoridades del Banco Santa Fe se hagan eco rápidamente de nuestro reclamo y encuentren la solución instalando un nuevo cajero automático. Atentamente.