Equipamiento para el Viejo Mercado

El Instituto Nacional del Teatro está desarrollando un Programa de Reasignación de Equipamiento de teatros, que se viene desarrollando en gestiones anteriores, que preveía la construcción de salas teatrales, y que no se concretó.“Al asumir en el año 2015 planteamos la necesidad de reasignación de estos equipamientos a través de un programa que le posibilitará a diversas salas del país, que no tuvieran equipamiento, y que no pudieran aplicar a nuestras líneas de subsidios por tratarse de espacios de gestión municipal, provincial o universitaria", sostuvo Marcelo Allasino, titular del Instituto Nacional del Teatro en declaraciones a Radio Rafaela.En ese marco, en la última reunión del Consejo de Dirección del INT, se aprobó la reasignación de equipamiento para el Aula C del Complejo Cultural del Viejo Mercado. Se trata de elementos de iluminación y sonido que posibilitarán la concreción de funciones de espectáculos teatrales.