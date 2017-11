Ferrari amenaza con un posible alejamiento de F1

Si hay algo tan longevo en el gran circo del automovilismo mundial como la unión entre Fórmula 1 y Ferrari, son las amenazas de la propia casa italiana por abandonar la máxima categoría.Amenazas que, junto a positivas estrategias, en ocasiones rompiendo la unidad de negociación, la llevó a tener un trato privilegiado, recibiendo incluso una suculenta cifra de dinero exclusivamente por ser Ferrari.Desde la entrada de Liberty Media se ha especulado con el cambio de esas ventajas económicas en pos de una mayor igualdad en el reparto, algo que no agrada al equipo italiano que ve en los motores de 2021 el momento perfecto para echarle el primer pulso a la nueva Fórmula 1.Sergio Marchionne arremetió contra la presunta estandarización de la unidad de potencia de próxima generación, la que comenzará a competir durante la temporada 2021.Según explicó el italiano luego de la reunión anual en la que trataron asuntos económicos, "si no hay independencia para diferenciarse en la unidad de potencia, no será tolerable para Ferrari".El presidente de Ferrari prosiguió que "si no es beneficioso para Ferrari, no jugaremos", amenazando con abandonar la Fórmula 1, algo mil veces visto en las diferentes etapas del fabricante italiano.