El nuevo contrato de Hamilton

Lewis Hamilton se proclamó matemáticamente campeón del mundo de Fórmula 1 en el Gran Premio de México. El británico obtuvo su cuarta corona a falta de dos carreras y obtendrá una recompensa económica de unos dos millones de libras, que se unen a los treinta millones que cobra cada temporada por su contrato con Mercedes.Ferrari y Red Bull se aseguraron la continuidad de Sebastian Vettel y Max Verstappen, respectivamente, ante el próximo mercado de fichajes.Por su lado, el equipo de Brackley planea hacer lo mismo con Hamilton a finales de este año, con un contrato que podría estar cifrado en 120 millones de libras, según apuntan los rumores."Hablamos de esto hace unas semanas en la fábrica y me dijeron que nos reuniríamos. Es un proceso fácil para nosotros. Ya tenemos algo grande asegurado y solo es cuestión de prorrogarlo" expresó el británico."Ahora que ya no hay presión, podemos disfrutar de las próximas carreras. Esta no es una oportunidad para dejar de centrarnos en lo que estamos haciendo. Ahora deberíamos rendir mejor que nunca", concluyó Hamilton.