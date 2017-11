Reclamo por la deuda de Nación a Santa Fe

El senador por Santa Fe Omar Perotti reclamó nuevamente al jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, precisiones respecto al pago de la deuda que la Nación mantiene con la provincia de Santa Fe y afirmó que es necesario transparentar el estado de la negociación que mantienen los gobiernos Nacional y Provincial.

Al respecto, Perotti requirió información sobre cuál es el monto que cada una de las partes estima, la forma de calcularlo y de qué manera el gobierno nacional prevé abonarlo. Además, solicitó que se expliquen los motivos por los cuales no se incluyó, al menos una parte del monto vinculado a la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional en el presupuesto 2018, para que ante un posible acuerdo pueda hacerse efectivo el pago, o eventualmente tomarse este a cuenta del mismo.

Durante el informe periódico de gestión que se realiza en el Congreso, el funcionario nacional respondió que “la provincia estimó la deuda en la suma de $ 34.531.680 millones aplicando para ello la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina. Mientras que el Estado Nacional estimó la deuda en la suma de $ 22.149.980 millones aplicando para ello la tasa del 6%”.

Peña explicó que según la visión del Poder Ejecutivo “al no estar determinada judicialmente la forma de pago y siendo que la Corte impuso un plazo razonable de tiempo para que las partes consensúen la forma de pago, no hay aún una previsión de cómo será abonada dicha deuda, máxime considerando el monto de la deuda y la incidencia que su monto puede tener en el presupuesto”.

Al respecto Perotti indicó que “si bien es de público conocimiento que el monto de las condenas judiciales aún no ha sido determinado y que no hay acuerdo entre provincia y nación al respecto, el Poder Ejecutivo Nacional debería haber contemplado en el proyecto de Ley de Presupuesto 2018 una previsión estimada, al menos sobre su propia propuesta de pago, para poder abonar las sumas debidas una vez que se determine el monto de condena”.