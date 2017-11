Santa Fe recibe a Sur

Este sábado 4 de noviembre se pone en marcha un nuevo Campeonato Argentino de Mayores, certamen que es organizado por la Unión Argentina de Rugby y que agrupa a 18 selecciones de todo el país.

Santa Fe, que jugará en el Ascenso A, debutará ante Sur en cancha de Santa Fe Rugby Club. El Head Coach Federico Fernández confirmó en el XV inicial a dos de los tres rafaelinos que estarán en este primer partido: Martín Zegaib y Franco Davicino irán desde el arranque, mientras que Mayco Vivas estará en el banco.

La formación de ‘Pika’ tendrá a: José Canuto, Martín Zegaib, Gonzalo Del Pazo, Joaquín Alonso, Franco Davicino, Tomás Longo, Lucas Caputto, Joaquín Schierano, Estanislao Bay, Agustín Galíndez, Sebastián Álvarez, Exequiel Benítez, Gonzalo Galán, Felipe Nepote y Facundo Beltramino.



En el banco estarán: Nicolás Mattei, Juan Espinosa, Mayco Vivas, José Dogliani, Emanuel Piermarini, Santiago Quirelli, Matías Peón y Franco Radín.



La fecha 1: Zona Campeonato: 15.10 hs. Buenos Aires vs. Tucumán, 16.30 hs. Salta vs. Rosario, Cuyo vs. Córdoba. Ascenso A: 16.30 Santa Fe vs. Sur, Nordeste vs. Uruguay, Entre Ríos vs. Mar del Plata. Ascenso B: 16.30 hs. Alto Valle vs. Austral, San Juan vs. Oeste, Santiago del Estero vs. Chubut.



JUVENILES. Este sábado se cerrará el TRL de Juveniles con el juego pendiente entre CRAR y Duendes, encuentro que comenzará a las 13 hs.