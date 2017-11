Preparativos para el Seven

El próximo 18 y 19 de noviembre se estará desarrollando la 42º edición del Seven a Side Ciudad de Rafaela y en las últimas horas se realizó la fusión de CRAR y Doble.Ve Producciones para el gran evento que se viene.Serán 24 equipos de Rugby, también habrá Rugby Femenino y 12 elencos de Hockey Femenino de todo el país.El equipo de relaciones públicas de dicha productora informa que tal como ocurriera en los eventos Beta y Wish, la capacidad para la fiesta del Seven, evento solo para mayores, será con una capacidad un tanto más reducida y que se innovará en la puesta en escena.El evento contará con un sector para +23 con ingresos por precintos. En los próximos días saldrán a la venta un early bird y posteriormente las tandas correspondientes de tickets!