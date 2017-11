Colón recibe a San Juan

Colón y San Martín de San Juan, ambos a siete unidades del líder de la Superliga, Boca, chocarán este sábado en Santa Fe con la intención de posicionarse en los primeros lugares. El encuentro abrirá el programa de sábado de la octava fecha, a partir de las 14.05, tendrá a Juan Pablo Pompei como árbitro y se podrá ver por Fox Sports Premium.

Otros partidos: 14.05 (TNT Sports) Lanús vs Olimpo (Silvio Trucco), 16.15 (Fox Sports) San Lorenzo vs Banfield (Germán Delfino), 18.05 (TNT Sports) Central vs Atlético Tucumán (Andrés Merlos), 21.30 (Fox Sports) Racing vs Talleres (Fernando Rapallini).



Ayer: En el inicio de la 8º fecha Chacarita le ganó 2-0 a Gimnasia con goles de Federico Rosso y Mauro Matos. En el otro juego de ayer, Godoy Cruz venció 2-1 a Huracán. Los goles del 'Tomba' fueron marcados por Angel González y Santiago 'Morro' García. El del 'Globo' fue anotado por Ignacio Pussetto. En el equipo de Gustavo Alfaro terminó con diez por la expulsión de Lucas Villalba.