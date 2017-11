Liga: Los árbitros

Se viene un domingo inolvidable en Liga Rafaelina de Fútbol con la última fecha en la Primera A y C, mientras que la Primera B definirá a los campeones Absolutos de cada zona y los equipos que irán por el Ascenso.

En la Primera A, tres equipos que pelean por quedarse con el Clausura y cuatro por no descender. Cualquier cosa puede pasar.

En la Primera A, desde las 15.30 hs.: Ferro vs Quilmes (Mauro Cardozo), Brown vs Humberto (Rodrigo Pérez), Unión vs La Hidráulica (Franco Ceballos), Florida vs Libertad (Claudio González), Atlético vs Ramona (Víctor Colman), Sportivo vs Peñarol (Ariel Gorlino).