BUENOS AIRES, 4 (NA). - Cuatro de los cinco rosarinos sobrevivientes del atentado en Manhattan pidieron este viernes que "el amor venza al odio y la vida se imponga sobre la muerte", tras reclamar justicia por sus amigos fallecidos y resaltar el valor que se le da a la amistad "en la cultura argentina". "Hemos sobrevivido y hemos visto partir a nuestros amigos. No nos entra en la cabeza cómo alguien puede planear algo así. Ojalá se haga justicia y no se vuelva a repetir en ningún lado del mundo", expresaron Ariel Benvenuto, Juan Pablo Trevisán, Iván Brajkovic y Guillermo Blanchini en un documento que leyeron ante los medios en el consulado argentino, donde no aceptaron responder preguntas."Si hay un lugar donde no hubiésemos querido estar es este lugar, y si hay algo que no hubiésemos querido leer es esto. Pero aquí estamos, llenos de dolor", comenzó el documento que escribieron los amigos rosarinos que viajaron a la ciudad de Nueva York para festejar sus 30 años de egresados.Y siguió el texto: "cuesta entender, no hay forma de entender cómo es que se arrebatan vidas así. Y que un sueño se transforma en la peor pesadilla. Duele como nunca había dolido y es también intransferible el dolor que vivimos".El grupo de argentinos que se convirtió en víctima del atentado ocurrido el pasado martes en la isla de Manhattan había egresado en el Instituto Politécnico General San Martín, de Rosario, y cinco de ellos murieron atropellados por un uzbeko cuando iban en bicicleta por una senda de Manhattan."Es el amor lo que nos trajo aquí y será el amor el que nos seguirá uniendo. Nuestro círculo de amor y amistad que tuvimos durante décadas fue lacerado. Hasta aquí nos trajo esta amistad de más de 30 años. Por eso queremos hacer un ruego que el amor venza al odio y que la vida se imponga sobre la muerte", dijeron los rosarinos que sobrevivieron al ataque terrorista.Al finalizar con la lectura del documento, expresaron su agradecimiento a todas las personas del mundo que los acompañaron en este momento y también al consulado argentino en Nueva York, encabezado por Mateo Estremé, encargado de presentarlos antes la prensa. El quinto sobreviviente, Martín Marro, permanece internado a causa del ataque del que fue víctima el grupo.