CGT rechazó la reforma laboral y pidió cambios

Advirtió al Gobierno que no acepta el proyecto tal como está redactado y se espera una larga negociación.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La CGT le advirtió ayer al Gobierno que rechaza el proyecto de ley de reforma laboral tal como está redactado porque "se pierden derechos", aunque aceptó conformar mesas técnicas para continuar negociando la iniciativa. Así se estableció en una reunión que mantuvieron los dirigentes de la conducción de la central obrera con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en la sede de la cartera laboral."No aceptamos la ley tal cual está, tenemos que seguir debatiendo porque así como se redactó se pierden derechos", sostuvo Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato, al retirarse de la reunión.El primer encuentro de las mesas técnicas conformadas por funcionarios y sindicalistas y sus equipos para seguir revisando el borrador de la reforma laboral fue convocado para el próximo lunes. Del encuentro, que duró menos de lo que se estimaba ya que finalizó luego de haber transcurrido poco más de una hora, participaron por la CGT los miembros del triunvirato Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, además de Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri, Omar Maturano, Rodolfo Daer y Francisco Gutiérrez.Triaca estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y los referentes del PRO en el Senado, Federico Pinedo, y en Diputados, Nicolás Massot.Allí, Daer dijo que la central obrera planteó "quejas porque veníamos conversando algunas cuestiones (blanqueo laboral y capacitación) y en la reforma apareció el tema de la Ley de Contrato de Trabajo"."Algunas cosas son inclaudicables, cambiar la filosofía tutorial de la ley laboral es impensable, lo que está en juego son los derechos de los trabajadores", sostuvo Daer sobre el proyecto que en uno de sus puntos busca igualar el estatus del trabajador y quien lo contrata y, sobre el mismo punto, Schmid agregó: "la relación capital-trabajo entendemos que es una relación asimétrica y eso lo queremos mantener".A su vez, Daer evitó adelantar si considera que se va a llegar a un acuerdo si finalmente el oficialismo acepta los cambios que propondrá la CGT a la reforma laboral: "No tenemos apuro de llegar mañana a un consenso o no, esto cambia mucho la vida de la gente así que hay ser cautos con los acuerdos a los que se lleguen o no", respondió. "El blanqueo y la capacitación permanente son cuestiones que ya están acordadas, pero los cambios de la Ley de Contrato de Trabajo encendieron las luces rojas, por lo que vamos a empezar a discutir la semana que viene", sostuvo Schmid, que entre los puntos del proyecto que la CGT resiste mencionó "las indemnizaciones, el banco de horas extras y las tercerizaciones".