Las repercusiones de la detención de Boudou

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Tras la detención del exvicepresidente Amado Boudou, dirigentes de todo el arco político se refirieron al hecho., gobernadora bonaerense: "Decir la verdad se convirtió en un valor en la Argentina. Es algo que vino a quedarse, ojalá que para siempre. La honestidad y la no tolerancia a la corrupción también"., diputada nacional de Cambiemos: "Tantos años, tanta lucha. Y bueno... va llegando la verdad y la Justicia"., presidente provisional del Senado: "Hay gente que se alegra con este tipo de noticias. En un punto, es bueno que se aplique la ley a todos por igual, pero a mí me da tristeza la detención de Amado Boudou"., diputado nacional del Frente para la Victoria: "La detención de Boudou demuestra la persecución que hay, porque siempre estuvo a derecho y no hay peligro de fuga"., diputada nacional electa de Cambiemos: "Cristina Kirchner protegió hasta el último día a Boudou, un personaje nefasto que usó todos los beneficios del Estado en su propio beneficio"., diputado nacional de Cambiemos: "La detención de Boudou es un enorme avance hacia una República con Justicia", presidente del PJ Nacional: "El peronismo siempre defendió el Estado de derecho y cuando hubo que luchar contra el autoritarismo, puso los presos, los mártires y los exiliados. Por eso estamos muy preocupados cuando el Estado de Derecho es atacado, como ahora, por el accionar de un sector de la Justicia que actúa como brazo político del Poder Ejecutivo"., titular Oficina Anticorrupción: "Boudou y Núñez Carmona detenidos. ¿Para cuándo Echegaray procesado? Hace tres años pedíamos el juicio político del entonces vicepresidente Boudou. No estábamos equivocados"., diputado nacional del Frente para la Victoria: "En momentos en que (Mauricio) Macri envía la Ley de Reforma Laboral al Parlamento, que elimina derechos históricos de los trabajadores, Amado Boudou, en otro espectacular show mediático, va preso sin que haya pruebas para ello. Avanzan con odio y revanchismo para tratar de encarcelar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner"., referente del MST: "En vez de Comodoro Py ahora hay Comodoro PRO, porque el Gobierno macrista está haciendo una peligrosísima utilización política de la Justicia. Siempre estuvimos y seguimos estando en las antípodas de Boudou, sus políticas y sus prácticas, pero este show de detenciones arbitrarias sin condena es un retroceso en cuanto a libertades democráticas y a la vez busca tapar el brutal ajuste"., presidenta de Justicia Legítima: "El uso de la prisión preventiva como un adelanto de condena es una práctica perversa del Poder Judicial"., exesposa del empresario Alejandro Vandenbroele: "Estamos yendo por un país totalmente normal y el que roba tiene que ir preso como en cualquier parte. Boudou se ha robado mucho dinero del Estado, que nos pertenece a todos y que tiene que devolver".