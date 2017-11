BUENOS AIRES, 4 (NA). - La exnovia de Amado Boudou Agustina Kämpfer fue citada a indagatoria por el juez federal Ariel Lijo, en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito por la que fue detenido el exvicepresidente. El magistrado dispuso la indagatoria para el próximo 8 de noviembre a las 11:00, pero la periodista pidió posponerla, a raíz de su reciente maternidad, el pasado 20 de octubre.Kämpfer era cronista de un canal de noticias en 2009 cuando conoció a Boudou en una entrevista y pronto confirmaron el noviazgo: ella lo acompañó en la campaña para la elección presidencial de 2011, los actos de gobierno, las giras y las votaciones.En noviembre de 2014, tiempo después de que el entonces Vicepresidente fuera procesado en el caso Ciccone, la joven anunció la separación, aunque entonces negó que la complicada situación judicial de Boudou hubiera provocado la ruptura.El abogado de Kämpfer, Rafael Cúneo Libarona, aseguró que "ya sabía" que su clienta iba a ser citada a declaración indagatoria en esta causa y señaló que eso "no significa que sea un auto de imputación concreta". El letrado destacó que "la noticia adquiere mayor relevancia por la detención de Amado Boudou" y se mostró sorprendido por la medida adoptada por el juez Lijo, ya que el exvice no está "con sentencia firme".Sobre Kämpfer, Cúneo Libarona destacó que "cada vez que fue citada concurrió, constituyó domicilio en el estudio de abogados" y está a disposición de la Justicia. "Yo descarto la posibilidad del arresto (de su defendida), pero la decisión no es mía. Y respeto mucho a los jueces y fiscales, pero hablar de Agustina en una causa de enriquecimiento ilícito con todo el entramado que tiene, es hablar de algo muy pequeño", subrayó el abogado en declaraciones a distintos medios.Kämpfer, de 36 años, fue citada a indagatoria por la compra de un departamento en el barrio porteño de Palermo con fondos de Sebastián Boudou, hermano del exvicepresidente: se trata de 80 mil dólares que el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, le pidió justiciar a la periodista.