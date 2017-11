Ya saldada la duda sobre la presencia de las partidas para el Acueducto en el Presupuesto, queda vigente una duda: ¿Qué pasa en el caso de que Nación no incluya los avales en el Presupuesto Nacional 2018? El Ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione, fue contundente ante LA OPINION: "avanzamos"."No podemos esperar los tiempos de Nación. Aún siguen dando vuelta con el fondo lechero", sentenció, en referencia al adelanto de coparticipación de 250 millones de pesos que habían sido comprometidos en febrero y que fueron parte de la discusión sobre el final de la campaña."No vamos a demorar una licitación tan importante por los tiempos de la burocracia nacional. A veces pareciera que no logran dimensionar la relevancia de la obra. Hace 6 meses que el préstamo esta aprobado y no negocian la garantía", agregó el funcionario.¿Qué resta para poder avanzar con la presentación de las ofertas económicas de las 15 empresas que se presentaron el 6 de septiembre? "Está el informe de precalificación (la evaluación del sobre 1) en el Fondo para que nos den la no objeción", contestó Saglione. Terminado esto, se determinaría la fecha de la 2º apertura de sobres.