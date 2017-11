Clásico con urgencias

Unión y Libertad volverán a disputar esta tarde una nueva edición del clásico sunchalense. Será en el estadio de la Avenida a partir de las 17 y con el arbitraje del correntino Nelson Sosa, por la 10ª fecha, 1ª de la 2ª rueda de la Zona 3 del Federal A. La particularidad de este derbi es que los dos están cerca del fondo y necesitan empezar a sumar puntos importantes, en una primera rueda que fue muy mala para ambos. El Bicho verde aún no ha podido ganar en el certamen, mientras que los Cañoneros suman 2 puntos más y solamente han ganado 2 partidos, entre ellos el primer clásico en el Tita disputado en la primera fecha. Además, hoy jugarán Douglas vs. Central Córdoba; A. Paraná vs. Defensores y Gimnasia CdU vs. Sp. Belgrano.Sp.Belgrano 18 puntos; C.Cba 17; Defensores 15; Douglas 14; Depro 13; Las Parejas 11; Gimnasia 9; Libertad 8; Unión y A.Paraná 6.