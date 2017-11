Del Potro, afuera del Masters

El tandilense Juan Martín Del Potro cayó ayer ante el estadounidense John Isner en cuartos de final y no podrá disputar el Masters de Londres, ya que debía llegar como mínimo a semifinales en el Master 1000 de París, donde el español Rafael Nadal, que ya aseguró finalizar 2017 como número 1 del mundo, abandonó este viernes por una lesión en la rodilla derecha.Del Potro, que figuraba en semifinales en el hipotético camino de Nadal hacia la final, cayó ante el gigante estadounidense por 6-4, 6-7 (5/7) y 6-4. En un buen estado de forma las últimas semanas (semifinalista en Shanghái, ganador en Estocolmo y finalista en Basilea), Del Potro, de 29 años, vio cortada su racha pero regresará el lunes al Top 10 de la ATP. No le alcanzó para estar entre los ocho mejores del año y jugar el Masters de Londres. Isner sigue en la carrera para quedarse con la última plaza en juego para ese Masters, aunque para ello necesitaría ser campeón el domingo en Bercy. Si no, la plaza sería para el español Pablo Carreño. El estadounidense tendrá como rival en semifinales a Filip Krajinovic."Estoy triste, evidentemente. Estuve muy cerca de clasificarme, pero al mismo tiempo es verdad que hace apenas unas semanas no me esperaba, para nada, estar en esta posición", comentó Del Potro, al que haber ganado este viernes le hubiera permitido sellar su pasaje al Masters londinense. "Estoy agotado. He dado el máximo. En el tercer set no tenía ya mucho en las piernas, ya no me quedaba energía sobre la pista", agregó el argentino, que disputaba su quinto torneo consecutivo. Del Potro espera ahora que alguna baja de otro tenista ya clasificado a Londres lo meta en el torneo que ya supo jugar en varias oportunidades.