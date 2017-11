D`Elía, duro con Cristina

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El dirigente kirchnerista Luis D´Elía consideró ayer al detenido exvicepresidente Amado Boudou como "mártir de la causa nacional" y le "rogó" a la ex presidente Cristina Kirchner que "que salga a poner la cara", al tiempo que le exigió que genere una "resistencia en todo el país". Sobre ese último punto, el dirigente le advirtió a la exmandataria que "no puede hacerse la pelotuda"."Boudou es un mártir de la causa nacional, popular y revolucionaria. Que Cristina salga a poner la cara por Amado, que no mire para otro lado, que sea capaz de conducir la resistencia", manifestó D´Elía."Es definitivo el papel que asuma Cristina, se lo ruego, se lo imploro, le pido por lo que más quiera que asuma un papel distinto de cara a la historia. Van por ella, van por todos", añadió el ex funcionario kirchnerista en una editorial a través de Radio Rebelde.EN RIESGO LA DEMOCRACIAEl espacio Unidad Ciudadana, que lidera Cristina Kirchner, aseguró ayer que la detención del exvicepresidente Amado Boudou "es una clara maniobra intimidatoria" del Gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de "utilizar al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores". "El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar", resaltó la fuerza.En un comunicado, denunció "la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes".Sobre la detención de Boudou, Unidad Ciudadana subrayó que "es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares".Además, la fuerza se refirió a la orden de arresto dictada por el magistrado federal Ariel Lijo y recalcó que el "es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual presidente Mauricio Macri y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse".