El sorteo para las 64 viviendas se podría hacer en unos tres meses

En el día de ayer, el Subdirector de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe, Lucas Crivelli, visitó nuestra ciudad para llevar adelante una serie de reuniones con el Coordinador del Nodo, Pablo Pinotti, así como también con el Instituto Municipal de la Vivienda, dado que se debía definir el sorteo de viviendas de las 64 viviendas que se construyen en nuestra ciudad y poder trabajar la urbanización en conjunta que se está por empezar a emprender en conjunto con el Municipio.

Las 64 casas están divididas en 30 (en terrenos de la Provincia) y 34 (del IMV). "Venimos con un avance de obra muy bueno: tenemos un avance de obra de más del 30%, con lo cual, estamos cubriendo la curva de inversión que estaba prevista y esperamos en los próximos 3 meses poder hacer el sorteo de las viviendas, cuando alcancemos el 60% de ejecución física. La gente tendrá que esperar un poquito más, pero nos pareció prudente esperar", indicó a LA OPINION. Vale destacar que el proyecto se concreta gracias al aporte del suelo del Municipio y de la Provincia. "Hay un diferencial entre el valor que aporta la Nación y lo que termina costando finalmente, que lo termina aportando la Provincia. Hoy la relación de financiamiento es 55% lo aporta Nación y el 45% la Provincia y el Municipio", detalló el funcionario.



"PREOCUPACION"

En cuanto a la relación con la Nación "viene bien, tenemos buen diálogo. Pero vemos con preocupación que en el Presupuesto 2018 prevé una inversión menor que la que estaba prevista para este año. Esto puede complicar un poco la ejecución de algunas viviendas. No solo no se ajusta por inflación, sino que también disminuye un poco, porque el mismo presupuesto va a dos programas distintos: una parte va para la ejecución de viviendas y otra parte de la inversión de Nación está destinado a los proyectos públicos-privados. Esto puede llegar a tener algún impacto si logran hacerlo funcionar, pero hasta el momento no salió ninguno a nivel país como para poder suponer que va a adquirir mucho volumen. Esto no ocurre a nivel provincial, en donde elevamos el presupuesto", dijo Crivelli.



LOS 600 LOTES, EN 2019

"A nivel proyecto, tenemos un convenio urbanístico firmado con el Municipio hace algunos meses, y con la UTN estamos tratando de desarrollar los proyectos ejecutivos y poder así llamar a licitación para fines de este año y avanzar con los 600 lotes que quedaron en terrenos municipales, pegado a 'Mi Tierra, Mi Casa'. Esperamos poder empezar el año que viene sin mayores problemas. Son proyectos que suelen demorar entre 1 y 2 años en su ejecución como mínimo porque son muy grandes. Esperemos que para 2019 podamos tener ya terminada una primera etapa", anticipó el funcionario.

En cuanto al monto de la inversión, estima que rondará los 100 millones de pesos. "El convenio determinaba que sumábamos los valores de la urbanización junto con el del terreno y luego nos dividíamos la cantidad de viviendas en función de la proporción aportada por cada uno. Depende del costo de inversión de la infraestructura. A primera instancia, uno podría suponer que serían 2/3 para la Provincia y 1/3 para el Municipio", agregó.

En cuanto al sorteo, estimó que se hará más cerca de la culminación de la urbanización. "Como son tantos lotes, es probable que se haga a partir de una etapabilidad. Con las curvas de inversión de los lotes, iríamos trabajando los sorteos", concluyó.