El Concejo Municipal destacó a mujeres vinculadas al fútbol

El Concejo Municipal reconoció ayer a mujeres que hacen historia en el fútbol. Algunas jugando, otras desde el otro lado de la línea de cal. Pero todas marcando un camino que hace grande a nuestra ciudad.El caso más conocido es el de Gisela Trucco, quien fuera la primera mujer en participar de una terna arbitral en la Superliga. Pero también se destacó a Valentina Mana y Rocío Albornoz, futbolistas de 9 de Julio -que participa de la Liga Santafesina de Fútbol, porque aquí no hay-, que consiguieron no solo la Copa de Plata -siendo el 1º club de Rafaela en lograr este trofeo- y la participación en la de Oro, sino también llegar al Seleccionado Nacional, que desde enero buscará en el Sudamericano la clasificación al Mundial. El próximo domingo jugarán desde las 13:45 en el Coloso de calle Ayacucho, y por primera vez serán un preliminar del partido del Federal B. Luego del reconocimiento y de las fotos de rigor, las chicas se pusieron a charlar. Se despidieron con la promesa de encontrarse en el "Germán Soltermam".Sin lugar a dudas, acciones como estas apuntan a visibilizar un deporte que tiene un alto contenido machista y que culturalmente en nuestro país está ligado al hombre. Pero, en otros lugares -EE.UU., por ejemplo- es un deporte "de chicas". No debería ser ni una cosa ni la otra: debería ser algo que cualquiera pueda practicar, si es que lo desea. Pero, en nuestro país, las luchas son arduas y los premios, por ahora, pocos. Es por eso que, reconocimientos como estos, cobran mayor dimensión. Y empujan a otras a seguir este ejemplo.OTROS TEMASLa sesión fue sumamente tranquila y no contó con la presencia del Presidente, Silvio Bonafede, ni con la de Carina Visintini. Inicialmente, hubo un minuto de silencio (y bandera a media asta) por el atentado en Nueva York, que dejó a 5 rosarinos muertos. También, Evangelina Garrappa recordó a Chany Fontanetto, dado que ayer se cumplieron 3 años de su fallecimiento.Se distinguió también al Instituto de Derecho Ambiental, recientemente creado en el marco del Colegio de Abogados, así como también al Jardín Olga Cossettini, que ha trabajado fuertemente en materia de concientización vial. Es por ello que se solicitó al DEM que se pinten sendas peatonales, se coloquen carteles indicativos del sentido de las calles y que haya mayor presencia de personal municipal al ingreso o egreso de los alumnos.