Roca: 35 milímetros y más preocupación

La nueva precipitación registrada la víspera, que alcanzó 35 milímetros en Presidente Roca, complicó aún más la situación existente en las explotaciones agropecuarias del distrito, donde la altura de las napas y la creciente humedad, además de algunos charcos que no terminan de secarse a pesar del fuerte sol que salió poco después de la lluvia, constituyen dificultades serias, que lo serán aún más dentro de un plazo que puede ser entre 20 y 30 días, cuando se comience a levantar la cosecha de trigo. Los pisos tan blandos y con las napas casi a nivel de superficie, dificultan seriamente la tarea, como así también el laboro posterior cuando se inicie el sembrado de la soja de segunda.De esto habíamos dado cuenta en la edición del lunes, cuando decíamos que los productores confiaban en que no se registraran nuevas lluvias que empeoraran la situación existente. Por cierto, estos 35 milímetros complican y bastante.Mientras tanto, en el distrito Egusquiza cayeron ayer 40 milímetros, aunque allí la situación no aparece tan complicada, resultando en consecuencia más llevadera, siempre y cuando no haya nuevas lluvias de altos milimetrajes.Cabe recordar que estamos ingresando en época en que las precipitaciones se intensifican, que siendo algo normal en otros tiempos, no lo es ahora cuando los campos están sobre excedidos en la recepción de agua y además vienen de soportar inundaciones casi en serie.Un dato a tener en cuenta es que en todo este sector del oeste del departamento Castellanos, el promedio histórico de lluvias era de 900/1.100 milímetros, pero el mismo se fue modificando, ubicándose ahora en cerca de los 1.400 milímetros anuales, lo que se hace sentir pues la capacidad de absorción de los suelos está colmada. Sucede entonces que cuando hay estas lluvias como la de ayer de 35 milímetros, el líquido no escurre, manteniendo a las napas casi a nivel de superficie, y además, dejando un charqueado que puede visualizarse a simple vista.Algo que nos fue apuntado por un productor de la zona, y que llama la atención, es que los que eran conocidos como "campos altos" y que nunca se inundaban, ahora también están expuestos a la afectación del resto. Si bien se admite que el perjuicio causado por las napas no es parejo en todos los lugares, lo que se desea remarcar con esto es que hoy en día nadie queda al margen de los efectos negativos del exceso de agua.EN RAFAELA 42 MMHasta las 11:45 llovieron 42 mm sobre Rafaela. Solo llegaron tres reclamos a la Municipalidad por cables caídos que fueron solucionados de inmediato. No hubo mayores inconvenientes más allá del agua que se acumuló en algunos sectores en los momentos de mucha lluvia y que luego escurrió normalmente.