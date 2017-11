Hora de reaccionar para Atlético que visita a San Martín de Tucumán

Atlético de Rafaela visita esta viernes, 21:45, a San Martín de Tucumán en uno de los juegos correspondientes a la séptima fecha del torneo de la Primera B Nacional, buscando reencontrarse con una victoria después de dos juegos sin poder hacerlo.La ‘Crema’, con un irregular andar futbolístico, viene de igualar sin goles ante Nueva Chicago y sumado a las bajas por lesiones y suspensión, Lucas Bovaglio cambia medio equipo.De esta manera: Oscar Carniello, Franco Lazzaroni, Enzo Copetti, Lucas Pittinari y Mauro Albertengo ingresaran por Lucas Blondel, Wilfredo Olivera, Enzo Gaggi, Alexis Nicolás Castro y Maximiliano Casa, respectivamente.Las variantes obligadas son tres. A la suspensión del delantero Casa, expulsado ante Chicago, se le suman dos por lesión: Olivera se desgarró en el último juego y será baja por lo que resta del 2017, mientras que el ‘Flaco’ Castro, que sufrió una fractura en su mano izquierda en el entrenamiento del martes, prácticamente también se perdería lo que resta del certamen en este año. Las otras modificaciones son por rendimientos.En lo referido a lo numérico, Atlético tiene ocho puntos, fruto de dos triunfos y dos empates. Hoy estará midiéndose ante el único elenco que marcha invicto en la B Nacional, aún no perdió, pero sólo ganó 1 (en el debut por 1 a 0 vs Ferro en la Ciudadela) y empató 5 (cuatro 1 a 1 y uno sin goles).Bovaglio tendrá por primera vez en la temporada en el banco a Darío Gandín. El ‘Chipi’ viene de tener un buen partido en Reserva, anotando dos goles (ambos de penal) en la goleada por 5 a 0 ante Ferro Carril Oeste, y se ganó su lugar en la convocatoria. El resto de los suplentes de la ‘Crema’ para el cotejo de hoy son el arquero Jorge Carranza, el defensor Blondel, los mediocampistas Facundo Soloa, Matías Valdivia y Gaggi, más el delantero Manuel Bustos.El rival, San Martín de Tucumán, buscará cerrar los festejos de sus 108 años de vida (los cumplió ayer) con un final feliz. En lo que refiere al equipo, también tendrá modificaciones en su once inicial en relación al equipo que utilizó Diego Cagna en su última presentación, en el 1 a 1 ante el Deportivo Morón. El DT aguarda por la evolución del volante Matías García, quien sufrió una fuerte contractura en el isquiotibial izquierdo y es por eso que convocó a 19 futbolistas y hoy mismo, horas previas el encuentro se definirá.¿El posible equipo? Arce; Serrano, Acevedo, I. Benegas y Martínez; G. Rodríguez, Prediger, Galeano o García y Costa; González y Bieler. También concentraron: Cristian Correa, Francisco Oliver, Lucas Bossio, Gabriel Graciani, Víctor Rodríguez, Nicolás Benegas y Walter Busse.Atlético y San Martín se enfrentaron en unas cuantas oportunidades, 33 para ser más precisos. En todas, por la B Nacional. En ese historial la ‘Crema’ se encuentra arriba con 17 triunfos y el ‘Santo’ apenas tiene 5, en las otras 11 veces terminaron igualados.En Tucumán jugaron en 17 oportunidades y el elenco rafaelino ganó seis, igualaron en siete ocasiones y el conjunto de la Ciudadela se impuso en cuatro ocasiones.La última visita de Atlético a San Martín, en la temporada 2010/2011, la ‘Crema’ se impuso por 3 a 0 con goles de Nico Castro, César Carignano y Fede González.Atlético suma seis visitas a Tucumán sin caídas, con tres victorias y tres empates ¡Qué no se corte!Ignacio Arce; Rolando Serrano, Lucas Acevedo, Ismael Benegas y Diego Martínez; Gonzalo Rodríguez, Sebastián Prediger, Juan Galeano o Matías García y Franco Costa; Sergio González y Claudio Bieler.Diego Cagna.Ramiro Macagno; Oscar Carniello, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Enzo Copetti, Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener.Lucas Bovaglio.La Ciudadela.Héctor Paletta.21:45 (TyC Sports Play).