"Es uno de mis mejores momentos"

El cierre de año para Omar Serrano no puede ser mejor. Hace menos de tres semanas obtuvo su cuarto título Argentino en su tierra natal, en Ceres, y el fin de semana pasado se consagró en el Panamericano, en la modalidad combinado. Fue en Colonia Valdense, en tierras uruguayas, integrando el seleccionado argentino con el cual obtuvo su tercer título internacional y defendiendo el de esta especialidad en particular, conseguido en Mar del Plata hace dos años cuando el torneo fue Sudamericano."Ya estamos un poco más tranquilos. La verdad que fue algo muy lindo, emocionante. El objetivo era poder mantener el título, íbamos a defenderlo con los mismos países. La única diferencia fue el piso, porque jugamos sobre alfombra, ya que en 2015 lo hicimos en sintético, y en nuestro país no se juega en alfombra", nos contó el rafaelino por adopción en su introducción, cuando todavía afloran las emociones.Pese a la dificultad del cambio de superficie, manifestó que "en realidad me fue muy bien, nos adaptamos enseguida. Son pisos mucho más pesados y había que darle más fuerza. Pero nos dieron una hora y media el día previo para practicar y allí tener una idea de como era".Serrano fue una de las cartas importantes del equipo nacional. Contó que "lo único que no jugué fue individual, donde Basualdo (Raúl) salió campeón. Luego en parejas y tríos quedamos segundos, porque perdimos un partido con Uruguay en tríos y en parejas con Brasil".De todos modos, nada equipara su notable actuación en la final del Panamericano contra el brasileño Valdir García, luego de eliminar previamente a Uruguay y Chile. "En la final erré solo un bochazo y perdí tres bochas de punto, pero luego las recuperé porque metí dos bochazos que quedaron dentro del círculo, y entonces sumaron doble. Por eso la cantidad de puntos totales que se pueden obtener es de 32, en cuatro manos de arrime y bochazo. Yo logré con los dos bochazos del círculo marcar 30, que fue nuevo récord panamericano". Recordemos que en la etapa clasificatoria había marcado 27 puntos, también récord.TODO UN FAMOSOUno de los datos de color que quedaron luego de su gran actuación del sábado, fue que previo a la coronación su contrincante de la final y otros dos jugadores brasileños le solicitaron una foto."La verdad que me sentí halagado, porque el brasileño que vino y me pidió la foto es Alemao, campeón mundial en Italia hace varios años. Un excelente jugador. Por eso más me llamó la atención".De todos modos, Omar -que a nivel de clubes en 2017 pasó a representar a CACU de Ceres luego de casi 20 temporadas en Ben Hur- hizo hincapié en que "es un grupo humano bárbaro, con todos los muchachos a nivel sudamericano. Los únicos que son un poco más serios son los chilenos".Sobre el reconocimiento que le tributó el público, destacó que "a este nivel nunca me había pasado. Cuando jugamos en Mar del Plata fue distinto, nosotros estamos un poco más acostumbrados al respeto, aplaudimos más. Allá en esa zona gritan mucho, festejan hasta lo que vos perdés, por eso no tenés que engancharte con eso porque te desconcentrás. Los uruguayos en cambio están acostumbrados".En el resumen final de sus logros, puntualizó que "ha sido un mes y un año muy bueno en general, uno de los mejores momentos de mi carrera. A los 47 años conseguí muchos primeros puestos y sumar estos dos títulos, como Argentino y Panamericano, es fundamental para seguir adelante y vemos lo que podemos hacer el año que viene".Omar Serrano, un gran jugador y fundamentalmente una gran persona, que merece disfrutar lo que ha conseguido.