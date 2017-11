Partió en su última gira una de las mejores voces

BUENOS AIRES,3 (NA). - La popular cantante María Martha Serra Lima murió ayer a los 72 años en un centro de salud de la ciudad estadounidense de Miami, donde había sido operada por problemas en su espina dorsal.

En cumplimiento de su voluntad, los restos serán cremados y las cenizas esparcidas en el Mar Caribe, donde tuvo "tan buenos recuerdos y vivió momentos inolvidables", según informó su productora.

En un comunicado, la agencia de representación artística de la cantante destacó que María Martha dejó "los más lindos recuerdos de su paso por esta vida, con su personalidad, su don de gente y sus maravillosas canciones, ejecutadas con todo ese sentir que ella tenía en su voz".

La artista se había internado en los últimos días de septiembre pasado en el Ventura Hospital, en el estado de Florida, a raíz de sufrir fuertes dolores al caminar.

En ese marco fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas a principios de octubre y se encontraba en etapa de recuperación, aunque en las últimas horas se descompensó, entró en terapia intensiva y finalmente falleció.

Antes de internarse, la cantante había anticipado sus temores y las causas por las que había decidido afrontar el riesgo.

"O me opero o no camino más, esa es la verdad", había señalado la cantante, que además remarcó sus reservas ante los riesgos.

"Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo", dijo al respecto.

Serra Lima, una de las voces románticas más reconocidas de América Latina, había nacido el 19 de diciembre de 1944 en Buenos Aires y editó 46 álbumes a partir del editado en 1978 con su propio nombre, con los que había logrado 15 discos de oro y 35 de platino.

Uno de los discos más celebrados es que el hizo con el Trío Los Panchos, "Esencia Romántica", en 1981, mientras que también formó dúos con otros consagrados como Sandro, Valeria Lynch y Estela Raval.

Justamente Sandro fue uno de los amores que pasaron por su vida, y el Gitano le dedicó el tema "Cosas de la vida".

"Cómo olvidar cuando en una reunión rozamos nuestra piel y el mundo se detuvo. La confusión nos invadió a los dos, tratando comprender qué estaba sucediendo. Me quedé sin aliento, no podía besarte y en silencio te amé", rezaba la letra del tema.

Sobre su relación con el desaparecido artista cuyo verdadero nombre era Roberto Sánchez, Serra Lima llegó a decir: "Lo quise mucho, lo quise muchísimo. Y todo lo que escribió en esa letra, lo viví con él".

En los últimos tiempos, la cantante que conquistó a generaciones con su espectacular timbre de voz mostró otro costado al pronunciarse abiertamente en política a favor del actual Gobierno argentino.

"Hace un tiempo dije que no creía que Macri robara y eso en este país es un milagro. Hizo tanto por la ciudad, lo veo con esperanza, es la única esperanza que tenemos. No hay una persona que lo reemplace. Cristina no me gusta, la veo como una mentirosa y convencida de las mentiras que dice. Le hizo mucho daño al país, que es tan lindo", expresó en una entrevista con Infobae en febrero pasado.