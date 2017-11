Panorama político

SEGURIDAD,

AL TOPE

La seguridad, mejor dicho la falta de ella, no sólo continúa estando como la principal preocupación de la gente, sino cada vez más distanciada de otros temas como falta de trabajo, inflación, salud, educación y otros por el estilo. Eso sucede también en Rafaela, y desde hace años, recordándose una encuesta de 2010 realizada por Fernando Algaba por encargo de este Diario, cuando este tema era con 74% el principal de preocupación de los rafaelinos.

Y así sigue siendo, aunque cada vez con mayor intensidad, pero al parecer muchos no le prestaron la debida atención. Los acontecimientos recientes, dejan al desnudo algunas situaciones sobre las razones por las que las cosas están como están, pues nunca en la historia de Rafaela había ocurrido que nada menos que el jefe de la policía fuese sacado intempestivamente del cargo y detenido, generándose todo un conflicto institucional.

Es que el alejamiento sobre la hora de la tercera audiencia imputativa -e igual cantidad de fracasos- contra el comisario Rodríguez -ahora en retiro- del fiscal Roberto Apullán, generó más que justificadas sospechas, viniendo luego una avalancha de aclaraciones que por supuesto no aclararon nada. Las formuló el jefe de fiscales Carlos Arietti, quien hasta antes de ocupar ese cargo en la capital provincia, estuvo aquí en Rafaela en cargo similar.

Quedó claro que disponer esa reasignación de causas es una atribución del fiscal regional, pero también quedó claro que una acción de esa naturaleza, en un caso de tanta trascendencia, se debieron tomar algunas precauciones. El aviso a Apullán sobre estar apartado de la causa, le llegó sobre el mismo filo del comienzo de la audiencia. Después se dijeron otras cosas, pero la sospecha -y con razón- ya estaba instalada.

Cuestiones como esta, y como la posterior designación del comisario Forni como nuevo jefe en Rafaela, conociéndose a través de la prensa, justo en horas previas a cuando el intendente Luis Castellano y los concejales de la ciudad se iban a entrevistar con el ministro Pullaro son cuestiones que poco ayudan para distender la situación. También aquí es cierto que el ministro puede hacer la designación cuando se le ocurra, pero hacerlo de esta manera con una desapropiado manejo de los tiempos, no dejó favorable impresión.

ASUNCION Y

AUSENCIA

En el acto de asunción de Forni al frente de la policía, tal vez lo que más llamó la atención fue la ausencia de Castellano -representado por su jefe de gabinete López-, no pasando desapercibido para el nuevo responsable policial, quien en su discurso pidió que las autoridades de la ciudad lo juzguen por su operatividad de aquí en adelante.

Palabra más, palabra menos, lo cierto es que la tensión entre el gobierno local y el provincial se mantiene, quedando expuesta en los dichos del intendente en la reunión del Consejo de Seguridad -casi seguida del acto de asunción en la Jefatura-. ¿Qué dijo el intendente? Que la detención de un jefe policial estando en funciones fue algo que nunca antes había ocurrido en la historia de Rafaela. Y para peor, por razones que fueron diluyéndose y que no quedaron claras.

EL CAMPO

OLVIDADO

Siempre con la inseguridad, está visto que nadie queda al margen. Ni en los centros urbanos donde ha proliferado la delincuencia cobijada por la impunidad, por la escasa predisposición policial y la también insensible justicia. Ni hablar del problema de los menores, que pueden robar casi libremente ante la falta de sanciones, siendo entregados a los padres, a veces partícipes de esos hechos, o bien absolutamente ajenos a esta clase de conductas. Hubo casos de chicos que fueron aprehendidos dos veces en el mismo día por cometer fechorías de esta clase. ¿Los padres?, desentendidos totalmente.

Vayamos al grano. Nunca mejor dicho por donde se apunta. Esta semana fue publicada en el Diario una muy interesante nota de Antonio Fassi, un hombre que conoce mucho la zona de Egusquiza y distritos vecinos y donde tiene mucha gente conocida que le hace llegar datos.

La situación que se vive en el campo con la delincuencia es desesperante, pues todas esas viviendas o galpones de guarda de elementos de trabajo que se encuentran desocupadas, o bien en ausencia de puesteros o trabajadores, son permanentemente saqueadas. Se llevan todo lo que puede ser vendido, pero actuando los delincuentes con tanta saña, que antes de retirarse destrozan todo lo que no se pudieron llevar.

Un dato: incluso bajan transformadores de la luz de la EPE para quitarles los cables de cobre, causando un daño muy superior al valor de lo que saquean.

Fassi dirigió esa nota pública a todas las autoridades, desde el presidente y gobernador para abajo, no exceptuando a ninguno de los sectores. ¿A alguien se le moverá un pelo?

MIRANDO A 2019

Dejadas atrás estas elecciones legislativas intermedias de días pasados, aunque parezca prematuro, ya todo el mundo tiene la mira fijada en 2019 cuando vengan las ejecutivas. En el caso de Rafaela, nada menos que la intendencia, que desde 1991 viene siendo ocupada por el mismo grupo, habiendo alternado la intendencia Omar Perotti, luego Ricardo Peirone, otra vez Perotti y ahora Luis Castellano. Las ocasiones que hubo para una alternancia fueron muchas en los hechos, pues durante el ciclo mencionado hubo 7 elecciones de intendente -contando la inicial-, pero pocas veces una disputa pareja en votos.

La última vez, en 2015 -cuando el actual intendente renovó su cargo- logró el 46% de los votos contra 26% de Lalo Bonino y 20% de Natalia Enrico. Claro que las circunstancias de hoy son diametralmente diferentes, aunque habrá que aguardar el transcurrir de casi dos años, aún cuando las campañas se inicien mucho antes (algunos sostienen que ya están en marcha).

Más allá de todas estas especulaciones y análisis, que cada vez se comprueba de poco valen al momento de hablar las urnas, lo cierto es que después de los 34.000 votos de Cambiemos, en ese grupo de relamen diciendo "es ahora o nunca".

Lo que se deja trascender hoy en Cambiemos, es que Bonino iría a la presidencia del Concejo, como plataforma de lanzamiento, y que Hugo Menossi sería candidato a diputado provincial.