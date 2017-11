Peugeot 208: la línea del compacto se renueva y llega con versión diésel

El Peugeot 208 evoluciona y desde esta semana ofrece las versiones renovadas del compacto cuyo restyling fue presentado a finales del año último. En esta oportunidad, las mejoras se aplicaron a lo que hace al equipamiento de seguridad, al agregado de tecnología y también en lo que respecta a motorizaciones y eficiencia. Pero no sólo eso, sino que la mayor novedad está dada por la incorporación de una versión diésel, sin duda un factor único y diferenciador para el segmento .Estéticamente no hubo cambios en este 208. Con seis versiones (Active, Allure, Feline, GT, GTI y HDi), el hatch compacto sumó, entre otras, aire acondicionado o climatizador bizona, sensor de obstáculos delantero y trasero, computadora de viaje con tres modos de operación y nuevas funciones integradas a la central multimedia, limitador de velocidad, sensores de lluvia, faros antiniebla delanteros y traseros y demás.En cuanto a la seguridad, toda la gama ofrece cierre centralizado de puertas y baúl con activación en rodaje, cinturones de seguridad delanteros inerciales regulables en altura y traseros de tres puntos, airbags frontales, alarma de cinturón no conectado, anclajes Isofix (dos) y frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS y REF, mientras que las versiones más equipadas agregan, entre otros, cámara de retroceso, airbags laterales y de cortina y controles de estabilidad (ESP) y de tracción (ASR); algunas versiones también ofrecen asistente de arranque en pendiente (Hill Assist).Respecto de las motorizaciones, en las versiones Active, Allure y Feline se reemplazó el impulsor 1.5 de 90 CV por el 1.6 VTi de 115 CV; en tanto, la versión GT sigue ofreciendo el motor turbo THP 1.6 de 165 CV a 6000 rpm (24,60 kgm a 1400 rpm), y la GTi (importada de Francia) conserva el 1.6 THP turbo de 208 CV.En cuanto a las transmisiones, en las versiones Active, Allure y Feline se podrá optar por caja manual de cinco marchas o automática Aisin de seis con convertidor de par (reemplazó la anterior Tiptronic de cuatro velocidades). Los modelos GT y GTI vienen sólo con transmisión manual de seis cambios.Como se dijo, la gran novedad es la incorporación de la versión diésel HDi, única en el segmento. Esta viene equipada con el conocido motor DV6D de 92 CV y caja manual de cinco marchas, que le permite (según datos del fabricante) tener una autonomía que llega casi a los 1500 km en un ciclo normal extra urbano.Los precios sugeridos son: Active 1.6, $ 310.100; Allure 1.6, $ 351.500; Allure 1.6 Tiptronic 6, $ 374.200; Feline 1.6, $ 399.600; Feline 1.6 Tiptronic 6, $ 422.400; GT 1.6 THP, $ 453.800, y Allure Plus 1.6 HDI, $ 420.300. La garantía es por dos años o 300.000 km.