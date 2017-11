El Absoluto, tiene campeones

A una fecha del final, el torneo Absoluto de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol ya conoce a algunos campeones. En Sexta División ya se consagraron el Deportivo Ramona, Tiro Federal y Bochófilo Bochazo; mientras que en Novena lo hicieron Atlético María Juana y el Deportivo Aldao.A continuación, lo ocurrido en la quinta y penúltima fecha, los goleadores y lo que se le viene a cada club:Santa Clara 0 – Ramona 3 (Luciano Bessone, Matías Depetris y Santiago Rossi), Florida 1 (Juan Montenegro) – Humberto 1 (Jorge Grande).Zenón Pereyra 1 (Tomás Leiggener) - La Hidráulica 2 (Esteban Ribles y Joel Busto), Ind. Ataliva 2 (Bautista Rodríguez y Brian Gutiérrez) – Moreno 6 (Agustín Senn x 3, Jonatan Leonardi x 2 y Nicolás Beltramo).Santa Clara 1 (Alan Godoy) – Ramona 0, Florida 2 (Jorge Ocaranza y Facundo Sosa) – Humberto 3 (Patricio Trutali, Francisco Bussinello y Adrián Díaz).Zenón Pereyra 1 (Santino Turina) - La Hidráulica 1 (Facundo Navarro), Ind. Ataliva 2 (Cristian Maldonado y Julián Ricarte) – Moreno 2 (Mateo Castillo y Patricio Toledo).Santa Clara 1 (Luis Zenger) – Ramona 2 (Mateo Masuero x 2), Florida 1 (Alex Dobler) - Humberto 0.Zenón Pereyra 0 - La Hidráulica 0, Ind. Ataliva 0 – Moreno 1 (Damián Ullua).Santa Clara 0 – Ramona 1 (Manuel Iglesias), Florida 0 – Humberto 1 (Lautaro Cinturión).Zenón Pereyra 5 (Gastón Bruno x 4 y Benjamín Leonardi) - La Hidráulica 0, Ind. Ataliva 1 (Maximiliano Albelo) – Moreno 3 (Fernando Turquetti x 2 y Leandro Ocampo).Florida de Clucellas vs. Sp. Santa Clara, Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona.Independiente Ataliva vs. La Hidráulica, Moreno de Lehmann vs. Zenón Pereyra.Tiro Federal 3 (Nicolás Orellano x 2 y Alan Fernández) – Arg. Vila 0, Talleres (MJ) 4 (Mauricio Riffle x 2, Alejandro Flores y Sebastián Vallejos) - San Martín 2 (Lucas Trinidad y Efrain Gómez).A Josefina y Atlético (MJ) le dieron los puntos ya que U. Sancristobalense y Roca, respectivamente, no presentaron la divisional.Bochazo 4 (Lautaro Vachillier, Iván Giussani, Pablo Zapata y Alexander Córdoba) – Tacural 4 (Jairo Valdez x 2, Joaquín Suárez y Andrés Guzmán).Tiro Federal 2 (Facundo Acosta y Elías Varela) – Arg. Vila 0, Talleres (MJ) 5 (Sebastián Vallejos x 2, Mariano Godoy, Joaquín Bugdhal y Ticiano Moreno) - San Martín 0.Josefina 0 - U. Sancristobalense 1 (Diego Sandobal).Bochazo 8 (Pablo Zapata x 3, Iván Giussani x 2, Jonatan Coronel, Mauro Eggel y Jeremías Molina) – Tacural 0.Tiro Federal 5 (Yoel Andereggen x 2, Natanahel Villalba x 2 y Jorge Sánchez) – Arg. Vila 3 (Nahuel Trucco x 3), Talleres (MJ) 0 - San Martín 0.Josefina 1 (Valentín Torti) - U. Sancristobalense 0. A Atlético (MJ) le dieron los puntos ya que Roca no presentó la divisional.A Bochazo le dieron los puntos ya que el Dep. Tacural no presentó la divisional.Tiro Federal 5 (Martín Barale x 3, Ademir Acosta y Valentín Cerrudo) – Arg. Vila 0, Talleres (MJ) 0 - San Martín 5 (Facundo Canavese x 3, Franco Borgarello y Alexis Carosso).Josefina 0 - U. Sancristobalense 3 (Thomas Rivas, Maximiliano Espinosa y Máximo Rodríguez).Bochazo 0 – Tacural 0.Talleres (MJ) vs. Tiro Federal, San Martín de Angélica vs. Arg. Vila.Atlético (MJ) vs. Deportivo Josefina, Sp. Roca vs. Unidad Sancristobalense.Deportivo Tacural vs. Deportivo Aldao. Libre: Bochófilo Bochazo.