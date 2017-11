El programa de la Séptima

Este viernes se pone en marcha la 7ª fecha de la B Nacional con dos juegos y se completará el próximo lunes. Todo el programa de partidos:21:00 hs Los Andes vs. Gimnasia (J) (Guillermo González), 21:45 hs San Martín (T) vs. Atlético de Rafaela (Héctor Paletta).16:05 hs (TV) Nueva Chicago vs. Boca Unidos (Mariano González), 17:00 hs Agropecuario vs. Aldosivi (Pedro Argañaraz), 19:00 hs Instituto vs. Mitre (Sebastián Ranciglio), 19:00 hs Estudiantes (SL) vs. Sarmiento (Pablo Díaz), 19:05 hs (TV) Santamarina vs. Quilmes (Gerardo Méndez Cedro).15:00 hs Guillermo Brown vs. Ferro (Luis Álvarez), 15:30 hs Almagro vs. Deportivo Morón (Pablo Dóvalo), 15:30 hs Flandria vs. Independiente Rivadavia (Ramiro López).15:30 hs Deportivo Riestra vs. Villa Dálmine (Diego Ceballos), 21:05 hs (TV) Juventud Unida vs. All Boys (Maximiliano Ramírez).