¿Se retira Sebastien Ogier?

Sébastien Ogier no tiene definido como será su futuro en el Rally Mundial, donde acaba de consagrarse hace apenas días por quinta vez consecutiva. El francés evalúa como continuar, aunque no descarta el retiro. Ford sigue reacio a dar apoyo de fábrica a M-Sport y, aunque Ogier ha sido fuertemente relacionado con Citroën para una vuelta en 2018, el galo admite que otra vez ha pensado en la retirada. "Siempre analizo mucho las cosas en el campeonato y en mi vida en general, así que no es una decisión fácil. Estoy trabajando en distintas opciones y siendo sincero, todavía no he decidido nada. Disfruto mucho cuando estoy en casa con mi hijo y mi mujer", señaló el piloto de 33 años. Ogier reconoció que los dos accidentes en Finlandia, impactando contra un árbol en los test previos y saliéndose del camino el viernes, han influido en las dudas que se le plantean. "Me hace pensar sobre los riesgos que hay que tomar, especialmente en los test. No pude hacer nada en ese accidente, fue simple mala suerte. Había grandes piedras en la pista, una curva abierta y no pude evitar el gran choque”.