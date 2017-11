Cruces entre Garavano y Lorenzetti

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, mantuvo ayer un contrapunto con el ministro del área, Germán Garavano, por el plan de reformas que impulsa la Casa Rosada y volvió a reclamar por el "30 por ciento de vacantes permanentes" que existe en el Poder Judicial."Hace diez años que planteamos la necesidad de transformar el sistema judicial. Hace diez años que nosotros decimos que debe haber jueces y juezas en todos los cargos judiciales y hace diez años que eso no ocurre porque hay casi 30 por ciento de vacantes permanentes en todo el Poder Judicial, tanto nacional como en muchas provincias", sostuvo Lorenzetti al compartir con Garavano la apertura de un congreso que organizó la agrupación de jueces AJUFE con el apoyo del Ministerio de Justicia y la OEA.Y, en este camino, agregó también "hace diez años" que el máximo tribunal viene advirtiendo "en todas las conferencias nacionales de jueces de la necesidad de incorporar tecnología en los poderes judiciales y avanzar en el expediente electrónico", lo que -remarcó- no se logró "porque faltan políticas de Estado"."Fíjense lo que son la respuestas regionales. Hoy Brasil tiene expediente digital. Desde hace muchos años se empezó en primera instancia y hoy ya esta en la Corte. Esa es la manera de avanzar. Nosotros hemos tenido muchas dificultades y esto no se ha podido hacer en la Argentina porque faltan políticas de Estado", cuestionó en el salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA.El presidente de la Corte Suprema se pronunció de esta forma luego de que el presidente Mauricio Macri remarcara, al anunciar su plan de reformas, que sería "importante" que el Poder Judicial "modernice sus procesos para dar un servicio ágil y transparente" y cuestionara los recesos de 45 días por año que existen en los Juzgados.