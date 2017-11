Les comentamos CD

La Palabra Hace instantes None Por

MARCELO CHANAMPA “ANDAR SOLO NO ALCANZA” CD FNA - 2016 - 13 temas (Primera soledad, Por la huella, Arañita y otros) Dice el intérprete: Hace varios años que soy integrante de Albahaca, quinteto vocal con el que llevamos editados tres trabajos discográficos, pero como todo artista inquieto, hay cosas que necesito expresar fuera del grupo… ¡aunque no es una tarea fácil! (…) Para el título del álbum tomé prestada una frase del Bailecito de la Esperanza de Juan Arabel. Fue Vero Sará, amiga y compañera de Albahaca, quien me hizo reflexionar que “si algo demuestra este disco es que no estás solo”. Y tenía razón. Andar solo no alcanza es una declaración de principios. Es un camino de música y amigos, y una invitación para que lo recorran conmigo. Decimos nosotros: Con una estética para destacar, el cantor riojano dedica este primer trabajo como solista a su padre por ser el motivador de su profesión artística. Elige temas de autores y compositores prestigiosos y populares que respaldan las versiones cuyos sonidos se enaltecen con el aporte de músicos valiosos. Si hasta podemos escuchar la poesía de José Pedroni musicalizada por el maestro Ramón Navarro, entre otros tantos merecedores de aplausos que demuestran presencia con sus temas.