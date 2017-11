Una jornada normal y sin inconvenientes en el primer día exclusivo de la TEP

María Elena es una vecina del barrio Sarmiento. Siempre utiliza el servicio de transporte urbano para ir todas las mañana a cuidar a sus nietos, que viven en el barrio Villa Rosas. El dato pasa por las manos de María Elena, donde sólo tiene una tarjeta y no dinero o su monedero. "A mí me hacen un favor. Ya no llevo conmigo dinero", dice la abuela, joven, de 53 años.La escena muestra simplemente que ayer se puso en marcha la Tarjeta Electrónica de Pasajeros en nuestra ciudad de manera definitiva, luego de un tiempo prolongado de prueba y de consultas. La TEP, que cuesta $25, ya es común entre esa comunidad que utiliza frecuentemente los diferentes minibuses de Rafaela y que comienza a ser "más conocida" para aquellos que lo utilizan de manera circunstancial."Fue un día tranquilo y sin inconvenientes. No tuvimos novedades fuera de lo que habitualmente pasa, hasta te podría decir que fue un día más tranquilo de lo normal", le dijo ayer a LA OPINION el subsecretario de Movilidad Urbana del Municipio, Juan Porta.Es que el nuevo sistema le da una agilidad importante a los choferes de las distintas unidades. Muchos pasajeros, parados en las escaleras, sacaban la billetera y buscaban el dinero para poder pagar el boleto. A esto, hay que sumarle que el propio conductor, ya con el vehículo en marcha, debía controlar el dinero y buscar el vuelto, en caso de que la persona no entregue el dinero justo. A esta escena, hay que sumarle el propio ticket que el chofer le debe entregar al sujeto que ingresa. Todo un problema que se potenciaba con todas las paradas que existen en la ciudad."Recibí algunos llamados de la gente. Sí íbamos a colocar alguna información especial por este día -por ayer-, pero no nos pareció necesario porque el rafaelino maneja mucha información sobre esta implementación", dijo Porta sobre el proceder del Municipio.Desde hace unos días, en los distintos colectivos, existe un cartel en donde se informa que a partir del día de ayer iba a comenzar a regir esta nueva modalidad: "no tuvimos inconvenientes al respecto", expresó el secretario.Recordemos que el sistema del transporte urbano emitió 13.331 tarjetas para el nuevo sistema TEP, donde 8.206 son generales, 2.404 son de los jubilados, 2.080 son del boleto educativo gratuito, 558 para personas con discapacidad, 135 pase libre social y 2 para los trasplantados. En tanto, en estos últimos dos meses se entregaron aproximadamente 4.500 TEP generales y 1.450 para jubilados.