Familiares de las víctimas del atentado en Manhattan llegan hoy a Nueva York

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Familiares de los cinco argentinos que murieron a causa de un atentado en Nueva York llegarán este jueves a esa ciudad estadounidense con el fin de iniciar las gestiones para repatriar los restos. Así lo confirmó el cónsul argentino en Nueva York, Mateo Estremé, quien señaló que desde esa representación se facilitará el acceso a las morgues en los que están los cuerpos y todo lo necesario para que se realice el reconocimiento.El presidente Mauricio Macri se solidarizó este miércoles con los familiares de las cinco víctimas argentinas y recordó a los fallecidos. "Lamentablemente, el día de ayer hubo un nuevo atentado terrorista en Nueva York y fueron víctimas cinco rosarinos. Eran cinco emprendedores, protagonistas de la sociedad argentina", señaló al encabezar un acto en un hotel de la zona de Puerto Madero.La ciudad de Rosario amaneció este miércoles en medio de la consternación y el dolor por la muerte de los cinco egresados del Instituto Politécnico local durante un atentado terrorista en Nueva York, adonde habían viajado por los 30 años de su graduación, mientras la Municipalidad local decretó tres días de duelo.En el tradicional establecimiento educativo se realizó un acto con minuto de silencio y una bandera a media asta, aunque las autoridades resolvieron no discontinuar el dictado de clases. Docentes del Instituto Politécnico Superior General San Martín se reunieron en el patio del establecimiento y ante los alumnos, la vicedirectora Alicia Oliva leyó un sentido discurso, con los nombres de todas las víctimas. "Estamos profundamente conmocionados con lo que pasó y todavía no tenemos decidido todo lo que vamos a realizar dentro del colegio durante la semana", expresó Oliva ante medios de prensa. El colegio tiene previsto un duelo durante una semana en la que se charlará con los alumnos en distintas ocasiones sobre lo ocurrido.La intendenta de Rosario, Mónica Fein, también manifestó su "dolor y consternación" por la muerte de cinco conciudadanos durante un atentado terrorista en Nueva York. "Esto nos llena de dolor y consternación. Parece imposible que vecinos rosarinos estuvieran celebrando sus 30 años de graduados y vivieran esta terrible acción de una persona desquiciada, de un acto terrorista de esta magnitud", expresó la jefa comunal en declaraciones reproducidas por el sitio del diario La Capital.Fein dijo que varios integrantes de su equipo de gobierno "conocían a las familias y se pusieron a disposición" de ellas para encarar el difícil momento. "Cancillería, más allá de la información que suministraba, nos pidió que ellos hicieran los contactos con los familiares. Nos pusimos en contacto con algunos familiares, a otros pudimos transmitirles que estábamos a disposición", expresó la jefa comunal.Cinco de las ocho personas fallecidas cuando un hombre arremetió contra ciclistas que circulaban por una senda de Manhattan son los argentinos Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi.Un sexto argentino, Martín Ludovico Marro, permanecía este jueves internado en el Presbiterian Hospital de Manhattan recuperándose de las heridas sufridas, y encontrándose fuera de peligro según el parte médico oficial.El autor del atentado, Sayfullo Habibullaevic Saipov, un uzbeko de 29 años, fue detenido tras ser baleado y según se informó, reivindicó la acción en nombre del grupo extremista ISIS.DOLOROSOS TESTIMONIOSFamiliares de las víctimas y sobrevivientes del atentado en Nueva York, que dejó un saldo de cinco argentinos muertos y un sexto herido, expresaron ayer su consternación por el hecho y dieron su testimonio del trágico desenlace.Mariano Mendoza, hermano de Hernán, uno de los fallecidos en el atentado ocurrido en Manhattan, lo definió como "un buen rosarino, buen compañero y amigo de su grupo del 'Poli'", por el Instituto Politécnico "San Martín" de Rosario."Esto debía ser un encuentro de amigos no una tragedia. El tenía tres hijos, Martín, Julia y Emilia. No hay palabras para definir lo que pasó", indicó.Sobre el último diálogo que tuvo con su hermano, Mendoza reveló: "Me contó cómo sería la planificación del viaje, las visitas a los museos que iban a hacer, todos los detalles del viaje con sus queridos compañeros del Poli". Aseguró que su hermano "era un tipo muy dedicado a todo lo que hacía". "Había hecho atletismo y representado a la Argentina en un Campeonato Sudamericano, había sido jugador de rugby en Duendes y juntos jugamos al fútbol en Renato Cesarini, en la época en que el Indio Solari subía al tractorcito y cortaba el césped del predio. Nosotros vimos nacer a ese club", recordó.Por su parte, Cecilia Piedrabuena, mujer de Ariel Benvenuto, uno de los sobrevivientes del atentado y que salvó su vida de milagro, señaló que tras el incidente habló con él y le dijo: "Estoy bien, no te preocupes". "Ariel está ileso, pero vio todo, era el último de la fila. Los 10 iban en grupo de dos en la bici recorriendo el parque. Atropelló a los que estaban del lado izquierdo", precisó en declaraciones a Radio La Red.Detalló que su marido "sintió que aceleraba un auto detrás, a más de 140 km por hora". Ante el desesperado pedido de la mujer para que le diera mayores detalles de lo ocurrido y cómo estaban todos, la mujer contó que su marido le dijo: "Están bien Iván (Brajkovic) y Juan Pablo (Trevisán). Lo demás es grave". "A la hora me habló desde otro teléfono y a las 20 confirma que todos sus amigos murieron", agregó.Piedrabuena mencionó que "era la primera vez que se iban todos juntos al exterior, porque fueron a visitar a Guillermo que vive en Nueva York y a Martín (Marro) que vive en Boston". Reveló que "Ariel Erlij ayudó a los que no podían pagar el pasaje" y luego añadió que "salieron los ocho súper felices del aeropuerto el sábado"."Ayer, que estaban los diez juntos, decidieron visitar el Central Park en bicicleta y después pasar el puente de Brooklyn y no llegaron", indicó.