Los costos están por debajo de la inflación

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El Indice de Costos de la Producción Pecuaria registró en septiembre una suba del 10,8% en el lapso de 12 meses, con una variación del 0,9% mensual promedio, por debajo de la inflación.El indicador está desarrollado en forma conjunta por el instituto Ieral de Fundación Mediterránea y Mercosur.com, y lo utilizaron los especialistas mediterráneos, Juan Manuel Garzón, Néstor Grión, Valentina Rossetti y Nicolás Torre en un análisis al señalar que los costos pecuarios se mantienen por detrás de la inflación.El índice incluye los principales costos que deben afrontarse para producir animales (bovinos, porcinos y aves), leche cruda y huevos; en particular contempla los rubros alimentación, nutrición, reproducción, sanidad, mano de obra directa, fletes y energía (GLP propano)."Se sigue observando un crecimiento suave en los precios del rubro Alimentos (+5,5%), que tiene que ver con la (relativa) estabilización (harina de soja) o reducción en los valores de mercado de algunos componentes claves de la dieta animal (grano de maíz)", señalaron.Por su parte, "los productos de Nutrición muestran una suba del 16,4%, mientras que los destinados a la Reproducción crecen al 15,7% y los de Sanidad al 18,5% interanual.En tanto, "el Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP), que consolida la dinámica del valor que recibe el productor en la comercialización de los productos, muestra un crecimiento del 12,4% interanual, pero con una gran dispersión en la evolución de los precios de los diferentes productos que integran el grupo", indicaron", consignaron.Se trata de "precios de capones y de hacienda bovina creciendo +10% contra leche cruda +30%", añadieron.Si bien tanto el ICPP como el IPPP se expanden, ambos índices de referencia crecen menos que el nivel general de precios de la economía, que muestra una variación interanual de +23,8% en período (IPC).Así el Ieral de Fundación Mediterránea en conjunto con Mercosur.com ha desarrollado un indicador para monitorear en forma trimestral la evolución de los costos de la producción pecuaria.El ICPP no es un indicador de costos totales, dado que no se incluyen impuestos ni amortizaciones de instalaciones fijas, intereses de deuda (de existir), entre otros rubros, pero "sí es una buena aproximación de lo que está sucediendo con las erogaciones operativas de los establecimientos pecuarios".Se elabora en base a modelos productivos pecuarios que desarrolla Ieral y al relevamiento de precios de referencia destinados a la producción animal que realiza Mercosur.com (desde mayo de 2016).También se utilizan otras fuentes de información para completar la evaluación.