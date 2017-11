"Un proyecto de ciudad con base en lo educativo"

El intendente Luis Castellano participó el martes por la tarde del acto de entrega de certificados a jóvenes rafaelinos que participaron de la capacitación en instalación de colectores solares, en la sede de la Universidad Nacional de Rafaela.Esta instancia formativa se desarrolló los días 5, 6 y 7 de octubre, en el marco de un convenio firmado entre la institución educativa y el Instituto Municipal para el Desarrollo Sustentable (IMDS). Una vez concluida la última jornada, se realizó un examen, que fue aprobado por los 25 alumnos, quienes recibieron sus diplomas.Castellano estuvo acompañado por el rector y la vicerrectora de la UNRaf, Rubén Ascúa y Rosario Cristiani, junto a la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia, la titular del IMDS, María Paz Caruso y el coordinador de la propuesta, Franco Blatter.El titular del Departamento Ejecutivo recordó que "el año pasado se produjo algo que para mí es un quiebre en la historia de la educación en Rafaela, que tiene que ver no solo con la incorporación de una universidad pública como la UNRaf, sino con la posibilidad de que esta universidad tenga su propio predio, su campus universitario, en la entrada de Rafaela".Castellano se refirió a informes que aseguran que "el 60% de los chicos que hoy empiezan la escuela primaria van a estar trabajando en un puesto de trabajo que todavía no fue creado, al finalizar la secundaria. La velocidad de los cambios es tanta que si nosotros no ponemos la mirada en eso y no nos adelantamos a ese futuro, a ese proyecto de ciudad con base fundamentalmente en lo educativo, pero vinculado al tema producción y trabajo, vamos a llegar tarde".En ese marco, expresó, "creamos el Instituto para el Desarrollo Sustentable, hace casi dos años, y votamos la ordenanza de colectores solares, porque también hay una parte de esa matriz productiva y de desarrollo que tiene que ver con el futuro de la ciudad". "Necesitamos de quienes puedan desarrollar y capacitarse en las conexiones a los colectores, lo que permitirá que muchas familias puedan ir de su sistema tradicional de energía -de gas envasado o natural- a la captación de energía solar para abastecerse". Por eso el vínculo con la UNRaf, "a quienes agradecemos por tomar la posta, por empezar a trabajar en la capacitación de personas que empiecen a brindar ese servicio", concluyó el Intendente.Rubén Ascúa valoró el apoyo "que siempre recibimos del Municipio local, y las oportunidades que le dan a estas instituciones jóvenes. Para que no solo podamos adoptar el rol básico de una Universidad en términos académicos y de capacitación, sino para acercarnos a la gente y que la comunidad la sienta propia".Sobre el final, Caruso comentó que este curso está vinculado a empleo verde, "una impronta que pretendemos dar desde el Instituto y el Municipio para brindarle una alternativa a la gente, pero también que los rafaelinos encuentren otras formas de trabajo". La Directora del IMDS señaló además que "este curso nos da la formalidad que solicita la Ordenanza, ya que todos los que instalen un Colector en su casa tendrán un beneficio económico por parte del Gobierno municipal. No hay muchas ordenanzas de estas características en el país".