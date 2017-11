Ben Hur hizo fútbol y podría tener 3 cambios

FOTO ARCHIVO POSIBILIDAD./ Pablo Palomeque, si Rodríguez no se recupera, podría ser titular. Kummer está suspendido.

El plantel de Ben Hur realizó ayer el entrenamiento más intenso de la semana en cuanto a lo futbolístico, de cara al encuentro que disputará el sábado a las 18 como local frente a Coronel Aguirre, por la 16ª fecha del torneo Federal B.En lo previo, el entrenador Gustavo Barraza presenta varias dificultades para la conformación del once titular, sobre todo en la última línea. En ese sector el Lobo tiene dos jugadores suspendidos, Marcos Torres (informado tras el partido con Juventud Pueyrredón) y Luciano Kummer (llegó a las cinco tarjetas amarillas). Pero además, ayer no pudo utilizar al delantero Sergio Rodríguez, ya que tiene nuevamente inflamada una de sus rodillas y por ahora está en duda para el encuentro ante el conjunto de Villa Gobernador Gálvez.Por tal motivo, en el ensayo realizado en el estadio Parque, Ezequiel Kinderknecht ocupó el lugar de Kummer; Maximiliano Pavetti volvió a marcar punta izquierda por Torres, ingresando Alejandro Carrizo en la zona de volantes. Y en el ataque, el juvenil Pablo Palomeque se movió como el reemplazante de Rodríguez durante el primer tiempo de la práctica, siendo reemplazado en la segunda por Matías Caballero.Pasando en limpio, el equipo para sábado podría ser con: Emanuel Pagliero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Ezequiel Kinderknecht y Maximiliano Pavetti; Nicolás Pautasso, Julio Montero y Alejandro Carrizo; Matías González, Juan José Weissen y Rodríguez o Palomeque o Caballero.Este jueves habrá un nuevo táctico-futbolístico y se verá si el DT mueve alguna otra pieza, aunque mucho no le queda por modificar teniendo en cuenta estas bajas.SORTEO DEL INFANTILEl Club Sportivo Ben Hur realizará el sorteo del Torneo Infantil que se desarrollará del 17 al 20 de noviembre. La Subcomisión de Fútbol Infantil, con el apoyo de la Comisión Directiva de la BH, realizará un nuevo certamen para las categorías menores de nuestro fútbol.La edición 2017 será en el Campo de Deportes de la institución, con la participación de niños de 5 a 12 años. Este jueves, se llevará adelante el sorteo donde se conocerán las zonas de las diferentes categorías. El mismo comenzará a las 21 hs y tendrá lugar en el Quincho “José Corrales” ubicado en el sector de pileta, ingresando por Av. Williner 110.