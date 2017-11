Fixture Liga Provincial

Ya falta cada vez menos para la temporada 2017/18 de la Liga Provincial de Básquetbol. En el grupo A estarán Temperley de Rosario, Racing de San Cristóbal, Atlético Sastre, Brown de San Vicente, Almagro de Esperanza, Argentino de Firmat y Atlético Carcarañá. En el segmento B participarán El Tala de Rosario, Cacu de Ceres, Atlético María Juana, 9 de Julio de Rafaela, Alma Juniors de Esperanza, Platense de Reconquista y Campaña de Carcarañá. En la zona C quedaron Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Libertad de Villa Trinidad, Trebolense de El Trébol, Ben Hur de Rafaela, Ceci de Gálvez, Central San Javier y Sport Club Cañadense. Y en el grupo D participarán Sportsmen Unidos de Rosario, Unión de San Guillermo, Atlético San Jorge, Atlético de Rafaela, Rivadavia Juniors de Santa Fe, Almafuerte de Las Rosas y Adeo de Cañada de Gómez. El duelo inaugural será Platense con Atlético María Juana el jueves 9 de noviembre.Este es el detalle de los partidos fecha por fecha de los tres equipos rafaelinos:, Alma Juniors vs. 9 de Julio.El Tala vs. Atlético de Rafaela.Libertad de Villa Trinidad vs. Ben Hur de Rafaela., 9 de Julio vs. Cacu.Ben Hur vs. Central San Javier.Rivadavia vs. Atlético Rafaela.Atlético Sastre vs. Ben Hur., El Tala vs. 9 de Julio.Atlético Rafaela vs. Atlético San Jorge., 9 de Julio vs. Campaña.Ceci vs. Ben Hur.Almafuerte vs. Atlético de Rafaela.9 de Julio vs. Atlético San Jorge.Ben Hur vs. Sport.Atlético de Rafaela vs. Adeo., Platense vs. 9 de Julio.Talleres vs. Ben Hur., Unión San Guillermo vs. Atlético de Rafaela., 9 de Julio vs. Atlético María Juana., Ben Hur vs. Trebolense.Atlético de Rafaela vs. Sportsmen.El receso será desde el 18 de diciembre al 18 de enero. En la segunda rueda invierten localía.