Ortelli se desvinculó de Laboritto

Guillermo Ortelli no seguirá en el Turismo Carretera con la motorización de Carlos Alberto "Johnny" Laboritto, según lo confirmado por Gustavo Lema, el propietario del equipo JP Carrera.Lema manifestó que "la rotura de las últimas carreras me llevaron a adelantar la decisión. Guillermo no estaba del todo conforme con el rendimiento, pero son cosas de las carreras".Mediante un comunicado, la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), dio a conocer las distintas sanciones que aplicó:1- El piloto de TC, Juan Martín Trucco, deberá ocupar el último lugar de la clasificación general en la próxima competencia que participe, por haber llegado a los tres apercibimientos.2- Aplicar la sanción de multa de pesos cinco mil ($ 5.000) por superar la velocidad máxima permitida en la calle de boxes a los siguientes pilotos de TC Pista: Juan Garbelino, Luciano Ventricelli y Marcos Muchiut.3- Aplicar la sanción de multa de pesos cinco mil ($ 5.000) por superar la velocidad máxima permitida en la calle de boxes a los siguientes pilotos de TC Pista, Nicolás Pezzucchi, Elio Craparo y Marcelo Agrelo.4- Aplicar la sanción de multa de pesos cinco mil ($ 5.000) al piloto de TC Pista, Augusto Carinelli, por invadir dos mecánicos la pista mientras se desarrollaba el evento.5- Aplicar la sanción de multa de pesos cinco mil ($ 5.000) al piloto de TC Pista, Juan Pablo Barucca, por haber excedido la cantidad de auxiliares permitidos en la grilla de largada de la final en la competencia de Toay.6- Aplicar la sanción de una fecha de suspensión al piloto de TC Pista Mouras, Luciano Cotignola y multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000).