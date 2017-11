"Es ridículo hablar de siete títulos de Lewis", dijo Prost

El cuatro veces campeón del mundo, Alain Prost, cree que es “ridículo” hablar de la posibilidad de que Lewis Hamilton llegue hasta los siete títulos e igualar a Michael Schumacher, piloto con más campeonatos en la historia de la F1."Un piloto nunca responderá esa pregunta. Cuando tienes cuatro títulos, el quinto está demasiado lejos. Vives carrera tras carrera. Libres, clasificación, Gran Premio. Por lo tanto, hablar de siete títulos es ridículo", dijo Prost.Del mismo modo, el francés no duda del talento y el potencial de Hamilton, pues señala que ha batido récords que "en un principio parecían imposibles de superar", aunque cree que "todo está relacionado con las diferentes generaciones de pilotos y etapas de la Fórmula 1"."Los récords están para romperse. Lewis ha roto algunos que pensábamos que estaban fuera de su alcance, como el número de poles, por ejemplo. También deberíamos relativizar qué significa todo. Hay más carreras que antes y los coches son más fiables, así que todo cambia y los récords caen. Todo esto alimenta un debate pasional entre los fanáticos de la F1", agregó.Lewis Hamilton reconoció que está decidido a volver a consagrarse el año que viene, luego de haber logrado su cuarto título mundial en la Fórmula.El piloto de Mercedes señaló a Max Verstappen como una de sus motivaciones, pues cree que "es un potencial campeón del mundo"."Quiero ser el mejor durante el próximo año. El reto será aún mayor con Ferrari y Red Bull, porque la Fórmula 1 no duerme, no se detiene; siempre hay algún piloto dispuesto para robarme la corona. Tengo a Max cerca, esperando para quitármela. Tengo que mejorar mi nivel para estar por delante de él durante 2018 y eso me motiva", sostuvo.