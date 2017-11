Almirón: “fue increíble”

El entrenador de Lanús, Jorge Almirón, admitió que haber avanzado a la final de la Copa Libertadores con tres goles en el segundo tiempo de la revancha ante River fue "increíble" y valoró el trabajo de este grupo de futbolistas que "se merece este momento". "Es increíble, el equipo jugó un partidazo desde el inicio. Enfrentamos a un buen equipo que las que tuvo las metió, pero nosotros teníamos que jugar como estábamos, la única manera de darlo vuelta era esta", indicó Almirón. En declaraciones a la televisación oficial, todavía dentro del campo de juego y con sus hijas al lado, el entrenador analizó: "Arrancamos muy bien, no pudimos sacar la ventaja de inicio, pero en el segundo tiempo cayeron los goles en el momento indicado. Todo el partido fue muy bueno". Almirón explicó que todavía "falta lo más importante" que es la final, que enfrentará a Gremio o Barcelona de Ecuador, que definían anoche la serie que aventajan los brasileños 3 a 0. "Falta lo más importante, pero esto es increíble. Este grupo se merece este momento, enfrentamos a un gran equipo, no lo puedo creer todavía. Estos jugadores ya venían haciendo historia con este club, se merecían esto", remarcó.El ex técnico de Lanús, Ramón Cabrero falleció, este miércoles tras haber sufrido un ACV en marzo pasado, y sus restos fueron trasladados al cementerio de Lanús, según se informó. Cabrero, quien iba a cumplir 70 años el próximo 11 de noviembre, se desempeñaba como secretario técnico del club de la zona Sur del Gran Buenos Aires y desde su entorno decidieron que no haya velatorio, sólo una misa íntima para sus personas más cercanas. En su camino al cementerio, el cortejo pasó por el Polideportivo de Lanús, donde hubo una gran cantidad de hinchas que lo despidieron. El entrenador fue un símbolo del "Granate", donde formó a varios jóvenes y en 2007 salió campeón por primera vez en el fútbol argentino con la institución del Sur. A través de la red social Twitter, la entidad manifestó: "El Club Lanús lamenta profundamente el fallecimiento de Ramón Cabrero, entrenador campeón con nuestra institución en el torneo Apertura 2007". Cabrero nació en Cantabria, España, pero a los 4 años emigró a Argentina donde en 1965 comenzó a jugar profesionalmente en Lanús como mediocampista y en 1969, luego de un breve paso por Newell´s, regresó a su país natal para jugar en el Atlético de Madrid. Entrenó a Deportivo Maipú, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón y Los Andes y, tras su primera etapa como entrenador Cabrero fue preparador de juveniles en Racing y Lanús hasta 2005, cuando dirigió brevemente al Dinamo Tirana de Albania. Ese mismo año tomó la dirección técnica de Lanús tras la salida de Néstor Gorosito y logró en 2007 el Torneo Apertura, primer campeonato nacional de la historia de Lanús.