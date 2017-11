Finalistas Atlético y Libertad

Atlético de Rafaela y Libertad de Sunchales son los finalistas del torneo Oficial de Primera División "Carlitos Turati" de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. La Crema se impuso anoche en el tercer y decisivo juego de la serie semifinal, como local ante Independiente, por 74 a 58; en tanto que los sunchalenses derrotaron en el segundo juego en el Elías David al anfitrión Quilmes por un contundente 102 a 63, poniendo 2 a 0 su enfrentamiento.En barrio Alberdi hubo una muy buena concurrencia de público, para ver un choque que el elenco dirigido por Marcelo Miretti fue controlando desde el comienzo y en particular desde la mitad del segundo cuarto.El local propuso mayor intensidad defensiva y tuvo diferentes vías de gol, aunque la principal fue el escolta Matías Pecantet, que ratificó su buen nivel en el certamen con 17 puntos en un partido determinante. El CAI tuvo muchas dificultades en ataque y sus tiradores prácticamente no tuvieron oportunidad de lanzar con comodidad.El único momento favorable en el juego para la visita fueron los primeros 5 minutos del tercer cuarto, cuando "Tota" Balangero puso un parcial 10-0 y logró achicar la brecha a 9. Luego apareció Pecantet contra la zona del CAI y la diferencia volvió a superar los 10 puntos.En el último cuarto, con una diferencia interesante, la experiencia de Ceruti y Faber se encargó de no dar margen para sorpresas, más allá del aporte de Storani, ya que Balangero se había ido por faltas personales.Dirigieron en el Lucio Casarín, Silvio Guzmán, José Zweiffel y Fernando Capolungo. Parciales: 19-12, 39-22 y 56-42.Mire 13, Pecantet 17, Bustamante 5, Ceruti 10 y Faber 11 (fi). Crotti 10, Vázquez 8, Dalmazzo 0, Nasi 0. DT: M. Miretti.P. Rocchia 4, M. Rocchia 5, Zenklusen 13, Balangero 16 y Storani 15 (fi). Rodriguez 1, Gianotti 0, Bruneri 0 y Curti 4. DT: C. Losano.