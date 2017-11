ICASFE: reacciona el consumo

El Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES) informó ayer que el Indice Compuesto de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe (ICASFE) de agosto registró una variación mensual del 0,2% respecto de julio último. En tanto, la tasa interanual de actividad económica provincial (agosto de 2017 versus agosto de 2016), fue de 2,9%, en tanto que la variación acumulada en lo que va del año, se calcula en 1,4%."En el octavo mes del año, mejoran las perspectivas en relación con las ventas minoristas, uno de los indicadores que aún se encuentra rezagado", subraya el informe distribuido ayer a la prensa.Asimismo, detalla que las variaciones mensuales positivas se dieron en las siguientes series: hidrocarburos para la agroindustria y el transporte, 3,1%; ventas en supermercados, 3%; remuneraciones reales, 0,9%; recursos tributarios, 0,4%; consumo de cemento, 0,4% y puestos de trabajo, 0,2%.Las series con comportamientos negativos fueron las siguientes: energía eléctrica industrial, -0,1%; venta de maquinaria agrícolas, -0,4%; faena de ganado bovino y porcino, -0,7%; producción láctea, -1,3%; demanda laboral, -1,5%; el patentamiento de vehículos nuevos, -1,7%; molienda de oleaginosa, -2,3% y gas industrial, -4,8%.Sin embargo, el CES advierte que en la medición inter-anual, las variaciones positivas se observan en once series: ventas de maquinaria agrícola, 57,8%; el patentamientos de vehículos nuevos, 24,5%; consumo de cemento, 12,4%; recursos tributarios, 8,4%; remuneraciones reales, 6,9%; gas industrial, 6,1%; hidrocarburos para la agroindustria y el transporte, 5,3%; molienda de oleaginosa, 4,1%; faena de ganado bovino y porcino, 3,3%; energía eléctrica industrial, 1,9% y puestos de trabajo, 1,6%.Mantienen un comportamiento negativo, los siguiente sectores: ventas de supermercados, -2,4%; demanda laboral, -4,3% y producción láctea, -4,6%.En las conclusiones, el CES sostiene que “la actividad económica continúa transitando un proceso paulatino entre recuperación y crecimiento. "Al octavo mes del año comienza a mejorar la perspectiva en materia de consumo, de la mano del incremento de los puestos de trabajo y la recomposición de las remuneraciones. En este punto es importante destacar que las expectativas de inflación a nivel nacional han disminuido durante el segundo semestre del año y se mantienen estables en el orden del 20%", considera.Por último, subraya que "en cuanto a los sectores productivos el mes de agosto en particular no fue un buen período para la industria, pero no significa un quiebre de la recomposición iniciada con la expansión actual. Por último sigue destacándose la actividad de la construcción".