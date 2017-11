Fútbol con modificaciones

En el segundo día de entrenamiento de la semana, 9 de Julio realizó ayer los primeros 40’ de fútbol formal con vistas al encuentro del domingo a las 16 en el Germán Soltermam ante Juventud Pueyrredón, por la 16ª fecha del Federal B, donde el León rafaelino necesita la victoria para seguir con posibilidades de lograr la clasificación entre los dos primeros.Con Juan Caro suspendido por 5 amarillas, más la contractura que arrastra Andrés Velazco, que fue reemplazado el pasado domingo en el primer tiempo en San Lorenzo, y la salida de Guillermo Funes, Maximiliano Barbero puso en cancha una formación con varias novedades. Una de ellas fue la inclusión del juvenil Sebastián Acuña como volante por derecha, mientras que el Hueso Cardelino ocupó el lugar de Caro, pasando Mariano Canavessio a marcar el sector izquierdo de la defensa y Kevin Acuña el lateral derecho. En tanto, Martín Pelosi ocupó uno de los lugares en el mediocampo y Kevin Muñoz acompañó al Toro Tarasco en la delantera, pasando a volantear por izquierda Hugo Góngora. Con estos movimientos, el equipo titular juliense, volviendo al tradicional 4-4-2, formó ayer con Maina; Kevin Acuña, Díaz, Cardelino y Canavessio; Sebastián Acuña, Pelosi, Aguilar y Góngora; Muñoz y Tarasco. Este jueves, el León rafaelino volverá a sumar más minutos de fútbol.El CF dio a conocer ayer los árbitros y el cronograma de partidos de la 16ª fecha de la Región Litoral Sur B que se disputará este fin de semana, de acuerdo a este organigrama de partidos: sábado, a las 18, Ben Hur vs. Coronel Aguirre (Carlos Gariano, San Lorenzo) y Unión Totoras vs. Atlético San Jorge (Juan Cruz Caldez, Casilda), domingo a las 16, 9 de Julio vs. Juventud Pueyrredón (Agustín Rossi, Ceres), Tiro Federal vs. Sportivo Rivadavia (Maximiliano Moya, Santa Fe) y Adiur vs. Puerto San Martín (Diego Saracho, Cañada de Gómez).Por su parte, el domingo desde las 17, Unión y Libertad, que se encuentran en los últimos lugares del grupo, volverán a disputar un nuevo clásico sunchalense. Por la 10ª fecha de la Zona 3, 1ª de la 2ª rueda, se enfrentarán en el estadio de la Avenida con el arbitraje del correntino Nelson Sosa.