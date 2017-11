Racing, eliminado

Tras dominar durante todo el partido, Racing Club de Avellaneda no logró trasladar esa superioridad a la red y quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras igualar anoche como local 0 a 0 frente a un férreo Libertad de Paraguay, al cabo de un intenso encuentro por la revancha de los cuartos de final. "La Academia" había perdido 1 a 0 en Asunción y en esta ocasión no pudo marcar goles para poder pasar de ronda, por lo que en las semifinales no habrá chances de que se dispute el clásico de Avellaneda, ya que Independiente venció en la ida, en Paraguay, por 4 a 1 a Nacional y salvo una catástrofe jugará esa instancia.Precisamente, Independiente recibirá hoy a Nacional de Paraguay en el partido de vuelta de los cuartos de Final de la Copa Sudamericana al que arriba con la ventaja de haber ganado por 4 a 1 en la ida disputada en la ciudad de Asunción. El encuentro se jugará a partir de las 19:15 en el estadio Libertadores de América, será controlado por el árbitro Roddy Zambrano de Ecuador y televisado por Fox Sports. Las probables formaciones son las siguientes:Martín Campaña; Gonzalo Asís o Rodrigo Moreira, Ariel Franco, Gastón Silva o Fernando Amorebieta, Nicolás Tagliafico; Nicolás Domingo, Diego Rodríguez o Nery Domínguez, Juan Manuel Martínez, Martín Benítez; Juan Sánchez Miño; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.Santiago Rojas; Carlos Bonet, Herminio Miranda, Miguel Jacquet, Rodrigo Rojo; Juan Argüello, Miguel Paniagua, Edgardo Orzusa, Juan Manuel Salgueiro o Fredy Bareiro; José Núñez o Luis Miño y Adam Bareiro. DT: Roberto Torres.