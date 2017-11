“Construir un puente para beneficio de todos”

En horas de la tarde de ayer, LA OPINION conversó con el nuevo jefe de la Unidad Regional V con asiento en Rafaela, comisario Fabián Esteban Forni, quien gentilmente dialogó con este Diario sobre distintos temas, antes de su asunción.En cuanto a la toma de posesión del cargo, el acto protocolar tendrá lugar posiblemente entre el miércoles o jueves próximo, y entre los llegados a Rafaela desde Santa Fe para la ocasión estarían el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el jefe de Policía de la provincia de Santa Fe, José Luis Amaya.En cuanto al subjefe de Unidad Regional, se aseguró que será el comisario mayor Eduardo García, hasta ahora subjefe de la Unidad Regional X con asiento en Cañada de Gómez y exjefe de la PDI de la región nodal de VenadoTuerto.El nuevo jefe de la UR V, Fabián Forni, se reunió en la mañana de ayer con el jefe policial de la Provincia, José Luis Amaya, en su despacho de la capital provincial donde este último notificó personalmente a Forni sobre su designación.La misma ya es firme, no obstante que falta la firma del decreto respectivo por parte del gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz.Consultado Forni sobre si ya tuvo contacto con el intendente Luis Castellano o con algún funcionario político de Rafaela, este respondió negativamente, "por el momento".Preguntado sobre sus expectativas en el nuevo cargo y el comienzo de su función en nuestra ciudad, Fabián Forni sostuvo que, “espero tener un trabajo coordinado con las demás fuerzas de seguridad que operan en la ciudad, como así también con la prensa de Rafaela. Yo no soy de correr la mugre bajo la alfombra”, precisó el alto funcionario policial.En la misma línea afirmó que, “espero mantener también comunicación fluida con las autoridades políticas y legisladores del Departamento. Esta tarea se dará mejor entre todos, porque con cada uno aislado no se puede”, dijo Forni a LA OPINION.Finalmente le requerimos a la nueva autoridad policial de esta ciudad, un mensaje a la ciudadanía, hoy en día tan preocupada por los altos niveles de inseguridad.Sobre esto Forni resaltó que, “tengo un gran compromiso y responsabilidad. Espero estar a la altura de las circunstancias. Quiero ser visible sinceramente, para que entre todos podamos acortar distancias y construir un puente para beneficio de todos”.En cuanto a sus antecedentes profesionales más recientes, cabe recordar que el 20 de abril de 2016, Fabián Esteban Forni asumía como nuevo Jefe de la Unidad Regional XIII con asiento en San Cristóbal, siendo este su último cargo antes de desembarcar en Rafaela.