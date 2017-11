Castellano y concejales reclamaron seguridad

​El intendente Luis Castellano, el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede; y concejales de las diferentes fuerzas políticas, se reunieron en la víspera en las instalaciones del Isep en Recreo, con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, para conocer acerca de la situación en que se encuentra la Unidad Regional V luego de la detención de su ex jefe, y la falta de precisiones por parte de las autoridades del gobierno provincial."Llevamos el reclamo de Rafaela en seguridad", remarcó el primer mandatario quien explicó que "la reunión empezó en duros términos porque primero le planteamos claramente que no nos gustó para nada habernos enterado por los medios de la situación de la nueva plana mayor de la Unidad Regional V, de los nuevos cambios". "Nos merecíamos el respeto institucional de conocerlo oficialmente. Le dijimos que hay un desmadre en la fuerza en estos 25 días producto de su acefalía", enfatizó el Intendente.Al enterarse durante la reunión de que Fabián Forni y Eduardo García serán Jefe y Subjefe de la Unidad Regional V, Castellano dijo: "yo no los conozco. Le solicitamos el currículum; nos dijeron que nos lo iban a alcanzar. Apenas entre en funciones le vamos a pedir una reunión para tocar todos los temas pendientes". "Necesitamos que se pongan a conducir la fuerza y saquen efectivos a la calle. Y le pedimos que sea lo antes posible", amplió el intendente."Trajimos el reclamo de Rafaela en seguridad -agregó Castellano-. El reclamo de qué pasa con el destacamento del Zazpe, del 17 de Octubre, del Villa Podio; qué pasa que sigue habiendo venta de droga y narcomenudeo, arrebatos, tiros, todas cosas que los vecinos conocen", explicó Castellano. "Lo volvimos a poner en la mesa al reclamo de seguridad".Además de Castellano, Bonafede y Pullaro, en el encuentro estuvieron los concejales Evangelina Garrappa, Marcelo Lombardo (PJ), Natalia Enrico, Lisandro Mársico (FPCyS), Carina Visintini, Hugo Menossi y Raúl Bonino (Cambiemos). También participó el jefe de Gabinete del Ejecutivo, Eduardo López.Al ser consultado el ministro Pullaro por la prensa, sobre el estado de la causa por la que fue detenido semanas atrás el exjefe de la UR V Adrián Rodríguez, el ministro dijo que, “tengo entendido, en función de lo que dijo el fiscal regional [Arietti] la semana pasada que no ve ni entiende que exista tipicidad delictual de carácter penal, con lo cual en principio entiendo en función de que si no existe tipicidad de delito penal creo que no va a ser imputado sobre esta causa al menos el director de policía Adrián Rodríguez. Lamentablemente Adrián Rodríguez dejó la policía de Santa Fe”, señaló.Al término del encuentro y en diálogo con los medios de comunicación presentes, Pullaro expresó sobre el nuevo jefe de la URV, “analizamos mucho cuál era el perfil que tenía que ir a la Unidad Regional V y entendemos que Fabián Forni tiene las condiciones, la formación, el mando, la conducción y las características fundamentalmente operativas pero también la capacidad de vincularse con los vecinos, con las autoridades políticas, y con las instituciones intermedias para liderar a la policía y poder llevar adelante y continuar con las transformaciones que se vienen llevando adelante”. El Ministro calificó la reunión como “sumamente positiva”.El intendente Luis Castellano convocó al Concejo Municipal, al Consejo Consultivo Social y al Consejo de Seguridad para hoy miércoles a las 12:30, en el Salón Verde, a una reunión para informar y dialogar sobre el encuentro mantenido con el Ministro de Seguridad de Santa Fe.