Solo se puede viajar con la TEP en los minibuses

Ya no se puede pagar el boleto con dinero en efectivo. Las tarjetas se puede comprar en el hall de la Municipalidad, en una red de comercios y, hasta el 10 de noviembre, en los propios minibuses.

FOTO ARCHIVO MINIBUSES. A partir de hoy no se acepta dinero para pagar el boleto.

Llegó el día D para el servicio del transporte público de pasajeros: a partir de hoy el pago del boleto se realizará únicamente con la TEP, por lo que no se podrá viajar utilizando dinero en efectivo. "Hemos realizado una campaña intensiva de información. La mayoría de los usuarios están al tanto de este cambio por lo que consideramos que no habrá mayores dificultades en esta transición. Incluso continuará la venta de las tarjetas en los coches hasta el 10 de noviembre para que nadie se quede sin viajar", expresó ayer el subsecretario de Movilidad Urbana, Juan Porta."No hemos diseñado ningún operativo especial, quizás estaremos más atentos a lo que sucede en el Hall de la Municipalidad o en la red de comercios donde se pueden comprar o recargar las TEP, pero no más que eso", destacó el funcionario ante una consulta de este Diario.Hasta el momento, el sistema del transporte urbano emitió 13.331 tarjetas para el nuevo sistema TEP según el siguiente detalle: 8.206 generales, 2.404 jubilados, 2.080 boleto educativo gratuito, 558 para personas con discapacidad, 135 pase libre social y 2 para trasplantados. "En los dos meses desde que anunciamos el cambio, se entregaron aproximadamente 4.500 TEP generales y 1.450 para jubilados", sostuvo Porta.El subsecretario de Movilidad Urbana mantuvo el pasado lunes una reunión de coordinación con todos los choferes y el personal del servicio de transporte público de pasajeros para "ultimar los detalles ante esta modificación en la operatoria, y hemos concluido que estamos preparados para esta modificación".Según el Municipio, viajar solo con la TEP permitirá brindar un servicio más rápido, cómodo y seguro para los usuarios y también para los choferes. En este sentido, resaltó que el uso del boleto electrónico evitará el manejo de dinero en efectivo y permitirá cumplir con la tarea específica de los choferes. Además mejorará la eficiencia del sistema en general, al que hace pocos días se le sumó el módulo de la Aplicación Rafaela Ciudad "¿Cuándo llega?".La TEP tiene un costo de $25 y las mismas pueden ser adquiridas y recargadas en los distintos puntos de venta. Para minimizar los inconvenientes de la transición, las tarjetas podrán ser adquiridas sobre los minibuses a un costo de $50 con un saldo inicial de $25 hasta el 10 de noviembre.