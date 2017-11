Debut tranquilo, como lo quiere todo árbitro

El histórico debut de una mujer en el arbitraje de la Superliga, en este caso como asistente, siguió dando que hablar por este acontecimiento, en una semana muy especial para la rafaelina Gisela Trucco. Aunque indudablemente en el seno familiar la tranquilidad de su padre Luis y sus hermanos Silvio (internacional y que dirigió Boca - Belgrano el domingo), además de Angelo que está dando los primeros pasos en la Liga Rafaelina, fue importante para acompañar todo el revuelo mediático que se generó en el ámbito nacional.En el partido del lunes quedó para el anecdotario la pequeña discusión con el defensor Cristian Villanueva, de Olimpo, luego de una falta no sancionada. El zaguero le recriminó el fallo y desde la tribuna un hincha de Defensa y Justicia salió en defensa de Trucco: ¡"Con la rubia no!", le vociferó, según publicaron medios nacionales.El futbolista, en los vestuarios, admitió la existencia del intercambio de palabras, pero señaló que de inmediato le pidió disculpas."El objetivo de romper el hielo se cumplió. Fue un partido tranquilo, quizás la mayor diferencia se observa en el ritmo de juego entre lo que es un juego de la Superliga y otro de una categoría de ascenso. Igualmente, me dijeron que me tomara el tiempo suficiente para tomar las decisiones. Después, las protestas son iguales en todos lados", comentó Gisela, que sobre la situación con Villanueva expresó que "no escuché un insulto, me habrá protestado. Pero ningún jugador insultó ni me faltó el respeto. Después muchos me vinieron a saludar cuando terminó. Hoy me tocó, espero que me saluden siempre", agregó.