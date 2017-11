El presidente Macri visitó la provincia de Santa Fe

El presidente Mauricio Macri se mostró ayer con los gobernadores de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y Córdoba, Juan Schiaretti, para dar comienzo a una obra para prevenir inundaciones y volvió a señalar que "hay que ceder cada uno un poco" para así "garantizar 20 años de crecimiento".Tras plantear los principales puntos del plan de reformas que aspira a concretar, el mandatario se trasladó hasta la comuna santafesina de Tortugas (departamento Las Rosas) para dar inicio a las tareas hídricas del canal San Antonio, para solucionar el problema de inundaciones en una zona limítrofe entre ambas provincias.Los trabajos consisten en el dragado del canal, el levantamiento de los terraplenes que hoy están erosionados, la adecuación de los canales alternativos a la vera del troncal y la readecuación de puentes y compuertas hoy casi inutilizadas, que evitará inundaciones en 600 mil hectáreas de tierras productivas y beneficiará a 170 mil habitantes.En ese marco, el jefe de Estado volvió a pedirle a los gobernadores que cada uno debe "ceder un poco", especialmente en lo que se refiere a las iniciativas para introducir reformas tributarias y fiscales."Ayer (lunes) estuvieron los gobernadores y les agradezco. Y estuvieron los dirigentes de cada sector y les pedí que nos comprometamos en serio porque es ahora o nunca, porque tenemos que ceder cada uno un poco para garantizar 20 años de crecimiento en la Argentina", subrayó el líder del PRO, en alusión al encuentro llevado a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK).En ese sentido, Macri afirmó que eso es lo que "se necesita para derrotar definitivamente la pobreza y para darle las herramientas a la clase media para crecer, proyectarse y desarrollarse".Luego, el Presidente encabezó la inauguración de una acería en la localidad de Pérez (departamento de Rosario), que permitirá sustituir importaciones y aumentar la capacidad de producción de palanquillas de aceros en el país, informó el Gobierno.Finalmente, visitó la localidad de Villa Eloísa para reunirse con el intendente local, Mauricio Tartaglini; luego realizó un breve acto en la plaza principal ante vecinos y comerciantes; y concluyó su actividad en Santa Fe dialogando con los dueños de un bar y de una panadería.En la localidad santafesina de Pérez, Macri inauguró una fábrica de acero que dará trabajo a 800 personas, y dijo que esta será “una de varias” inauguraciones que habrá en el país porque “los argentinos poniendo el corazón somos imparables”.“Cada día más argentinos nos convencemos de que organizándonos y diciéndonos la verdad, trabajando en equipo y poniendo al Estado al servicio de la gente, no tenemos límite: los argentinos poniendo el corazón, somos imparables”, dijo el Presidente bajo un sol espléndido en una mañana sin nubes, al que calificó como “un día Cambiemos”.Macri vaticinó que la inauguración será una “de varias” que habrá en el país, porque el mundo “ahora sabe que la Argentina maduró y creció, y que los argentinos entendimos que tenemos que ser previsibles y confiables”.“Nuestra creatividad nos va a transformar en grandes protagonistas en los próximos años en el país y la región”, dijo el Presidente en un acto en el que también estuvieron presentes el intendente de Santa Fe y presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, José Corral; el intendente de Pérez, Pablo Corsalini; el diputado provincial Federico Angelini, la diputada nacional Anita Martínez y el diputado electo por Cambiemos en la provincia, Albor “Niky” Cantard.“Hace más de 40 años que esta obra no se hacía”, dijo el Presidente, quien agregó que esa obra significaba “el crecimiento de la esperanza y de la confianza”.“Detrás de esa esperanza hay una fuerza invisible que es la confianza en que se puede, y hoy estamos acá (en Pérez) por esa confianza”, dijo Macri, quien enfatizó en el origen brasilero de la empresa de acero radicada en Pérez, y en la fortaleza del vínculo que une a ambos países.También mencionó la calidad de los productos que se fabricarán en Santa Fe y su potencialidad exportadora, debido a que combinan “la sociedad del conocimiento, el mundo digital y la producción del acero” para lograr “los productos de mejor calidad al mejor precio”.“Fabricar acero para un país industrial es muy importante y más en este caso porque se sustituyen importaciones, se genera empleo y se incorpora tecnología. Necesitamos más industrias, más trabajo y más inversión, y eso es una responsabilidad de todos”, sostuvo el Gobernador.Lifschitz se refirió a la diversidad que tiene la provincia en su geografía y en su economía, y celebró la inauguración de la fábrica en una ciudad “que supo ser uno de los grandes centros ferroviarios de la Argentina y después del desmantelamiento de los ferrocarriles perdió muchas fuentes de trabajo”.En declaraciones a la prensa luego del acto, Corral resaltó que "por cosas como estas los santafesinos se sumaron masivamente al cambio", dijo en alusión a la puesta en marcha de la obra en el canal San Antonio.En ese sentido, el presidente de la UCR nacional y referente de Cambiemos destacó las obras de infraestructura que se están haciendo en la provincia y que no se hicieron en las últimas décadas, cuando Santa Fe fue discriminada".También valoró la inauguración de la acería, "porque los santafesinos tenemos un espíritu emprendedor que nos lleva a invertir y generar trabajo. Somos el corazón productivo de la argentina y hoy lo demostramos una vez más", concluyó.Por su parte, el diputado electo Cantard señaló que estas acciones potenciarán el “rol central” que Santa Fe “tiene para el país. Siempre hemos señalado a la provincia como parte del corazón productivo del país”, indicó Cantard, y agregó que la reducción de costos impositivos para la industria será “el disparador que estamos necesitando para que este crecimiento que está teniendo la Argentina sea mucho más rápido”.