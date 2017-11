Bovaglio cambia medio equipo

Pese a que aún no hay una confirmación por parte del entrenador Lucas Bovaglio, serían cinco los cambios con los que Atlético de Rafaela afrontaría su próximo compromiso por la Primera B Nacional.Es que, de acuerdo a lo realizado en el ensayo futbolístico de ayer por la mañana en el predio del Autódromo, el DT, apelaría más allá de los cambios obligados, a algunas variantes más.De esta forma: Oscar Carniello, Franco Lazzaroni, Enzo Copetti, Lucas Pittinari y Mauro Albertengo ingresarían por Lucas Blondel, Wilfredo Olivera, Enzo Gaggi, Alexis Nicolás Castro y Maximiliano Casa, respectivamente.Con Olivera y Castro lesionados, más la suspensión de Casa, Bovaglio ya tiene que realizar tres modificaciones obligadas. Esto en función del XI inicial que utilizó el pasado viernes en el empate sin goles ante Chicago en Alberdi. Los otros dos serían por rendimiento.El 11 que paró ayer Bovaglio, en una primera instancia no lo tuvo a Jorge Velázquez (colocó a Pittinari) pero la lesión del ‘Flaco’ Castro (ver aparte), obligó al entrenador a devolverle su lugar en la formación principal. ¿El equipo? Ramiro Macagno; Carniello, Stéfano Brundo, Lazzaroni y Nicolás Dematei; Copetti, Pittinari, Emiliano Romero y Velázquez; Albertengo y Gonzalo Klusener.El próximo partido de la “Crema” será el viernes, a las 21:45, ante San Martín en la Ciudadela con arbitraje de Héctor Paletta. Hoy por la mañana el plantel entrenará en el estadio Monumental y viajará a Tucumán en horas de la noche.Alexis Nicolás Castro sufrió la fractura del tercer y cuarto metacarpiano de su mano izquierda y no podrá estar a disposición del DT para el juego de este viernes en Tucumán, por la séptima fecha de la B Nacional.El mediocampista ofensivo de la “Crema” se lesionó durante el entrenamiento de ayer por la mañana en el predio del Polideportivo del Autódromo, ni bien iniciaba el ensayo futbolístico y en donde el ‘Flaco’ era uno de los que estaba en el once titular.Nico Castro fue llevado a un nosocomio local y fue rápidamente enyesado. Según los facultativos tendrá para seis semanas de recuperación y si esto se cumple, el cordobés se queda afuera de la temporada. Será un seguimiento de día a día ya que también podría estar recuperado un tiempo antes, todo dependerá de la evolución que tenga.El lunes a Bovaglio le habían confirmado la baja de Wilfredo Olivera, desgarrado y con un mes y medio de recuperación, ahora lo del ‘Flaco’ Castro. El ‘Moncho’ prende velas…